Cagliari – Per i rossoblù debutto a Torino nel posticipo. Presentata la nuova maglia casalinga

CAGLIARI – Il debutto per il Cagliari sarà allo stadio Olimpico Grande Torino, con il posticipo previsto per lunedì 21 agosto alle 18.30. Ancora nel posticipo l’esordio in casa, contro l’Inter di Barella, ma alle 20.45 del 28 agosto. La terza giornata al Dall’Ara di Bologna, nell’anticipo di sabato 2 settembre alle 18.30. Si tornerà alla Unipol Domus domenica 17 settembre, per il lunch day delle 12.30, contro l’Udinese. Sono le prime quattro giornate dei rossoblù, attesi al ritorno nel massimo campionato dopo una sola stagione di purgatorio. Tra le gare più attese: a novembre la gara in trasferta contro la Juventus, con i bianconeri che renderanno visita ai rossoblù ad aprile. A dicembre la trasferta contro il Napoli, con il ritorno previsto per febbraio. Turno infrasettimanale a settembre, in casa contro il Milan, con trasferta a San Siro – sponda rossonera – a maggio. Il ritorno contro l’Inter è previsto per aprile. La Roma affronterà i sardi ad inizio ottobre alla Domus, con la gara all’Olimpico a febbraio. Il calendario prevede la chiusura del torneo il 26 maggio, tra le mura amiche, contro la Fiorentina. Novità per la Coppa Italia: con l’esclusione della Reggina dal tabellone, l’avversario diventa il Pisa, non più il Palermo. Intanto, è stato presentato il nuovo Home Kit del Cagliari, disegnato dallo sponsor tecnico EYE Sport per la prossima stagione. Con il supporto anche della campagna di lancio tutta al femminile, viene esaltata la cultura millenaria della Sardegna. La maglia sarà, come da tradizione, rossoblù a quarti con retro e maniche invertite, arricchita dal moderno design stilizzato sul fronte: un pattern concentrico direttamente ispirato alla Dea Madre di Turriga, statuina cruciforme risalente al IV millennio avanti Cristo, considerata tra le più belle effigi raffiguranti la sacralità femminile di tutto il Mediterraneo, oggi esposta al Museo Archeologico di Cagliari. Un richiamo forte alle proprie origini che caratterizza lo stretto legame tra il Cagliari, la propria città e l’intera Isola. Il colletto si propone come una polo e nella sua parte posteriore presenta la scritta “Casteddu” in una nuova versione creata da EYE Sport, richiamata in tutto il merchandising ufficiale del Cagliari. Sul fronte della maglia lo stemma del Club e il logo EYE Sport sono realizzati con un innovativo silicone ribassato per favorire l’elasticità del capo, l’aderenza dell’applicazione al tessuto e la leggerezza del capo finito. Alla maglia saranno abbinati dei pantaloncini blu con finitura laterale rossa che prosegue anche nei calzettoni blu.

Luciano Pirroni