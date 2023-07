Cagliari – Parte la nuova stagione dei rossoblù: 28 i convocati da Ranieri. Conferma per il Ds Carta nelle giovanili

CAGLIARI – Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, alle 17, i cancelli del centro sportivo di Assemini si apriranno per accogliere nuovamente i rossoblù, per la preparazione precampionato in vista della prossima stagione in serie A. Saranno 28 i calciatori a disposizione di mister Ranieri e del suo staff per la prima parte della preparazione in programma nei campi di Asseminello. Nella lista dei convocati ci sono anche Pereiro – in attesa di una nuova sistemazione – e Desogus, poi il neo acquisto Sulemana (proveniente dal Verona), per il resto nessuna sorpresa. Inevitabile che, con il calciomercato in corso, ci possano essere delle variazioni nel roster rossoblù. Negli ultimi giorni pare ormai raggiunto l’accordo per l’arrivo di Jankto (ex Udinese e Sampdoria) e del portiere Scuffet. Poi si lavorerà agli innesti in difesa e in attacco. Sul fronte dello staff societario l’annuncio del rinnovo contrattuale per Pierluigi Carta: il Direttore sportivo del Settore giovanile ha firmato un nuovo accordo che lo lega al Club sino al 30 giugno 2026. “Un tassello fondamentale – recita il comunicato della società – Classe 1978, sardo, nell’ambito del management sportivo da oltre quindici anni, Carta ha contribuito con competenza e professionalità alla crescita del vivaio. Attraverso un attento lavoro di team condotto alla ricerca e valorizzazione del talento, con lui sono arrivati in rossoblù giovani di prospettiva che, oltre a rinforzare gli organici, sono stati capaci poi di ritagliarsi anche un ruolo da protagonista in prima squadra, su tutti Kourfalidis, Lella, Luvumbo e Obert. Punto di riferimento per tecnici, calciatori e dirigenti, con approccio manageriale ha messo a disposizione della struttura la sua esperienza e le conoscenze, dando impulso al potenziamento di tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e di programmazione del Settore giovanile”.

Luciano Pirroni