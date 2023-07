Cagliari, a Casa Saddi la rassegna E-stiamo al Parco

Domani a Cagliari a Casa Saddi alla rassegna E-stiamo al parco la compagnia Bocheteatro è di scena alle 18 nello spettacolo Bu! Che Paura! Che Mostro Ti Mostro?; Alle 19 evento speciale con l’Orchestra Notedoro: 40 elementi tra bambini dai 9 ai 14 anni, maestri e genitori. L’orchestra è ideata dalla scuola steineriana di istruzione parentale Ramidoro

Cagliari, 19 luglio 2023 – Evento speciale a Cagliari alla rassegna del crogiuolo E-Stiamo al Parco, dedicata ai bambini. Domani (giovedì 20 luglio) Casa Saddi a Pirri, nella serata aperta alle 18 da Bocheatro nello spettacolo Bu! Che Paura! Che Mostro Ti Mostro? con Monica Corimbi, Monica Farina e Stefania Coro, alle 19 i riflettori sono puntati sull’Orchestra Notedoro.

40 tra bambini dai 9 ai 14 anni, maestri e genitori riuniti in un coro e un ensemble che ama giocare seriamente con la musica. Il progetto è integrato nella proposta educativa della scuola steineriana di istruzione parentale Ramidoro, istituto con sede a Selargius, cinque anni di attività, collaborazioni con diverse realtà europee, un collegio di 12 insegnanti, per 6 classi e per oltre 60 bambini.

advertisement

“L’orchestra è composta da strumenti classici, dall’arpa al violoncello, dal flauto traverso al clarinetto – spiega la direttrice della scuola Alessandra Viale – Propone un repertorio che spazia da brani della tradizione popolare a danze medievali e rinascimentali fino ad arrivare al blues. Sempre ricercando la bellezza e la delicatezza dei suoni.

L’orchestra Notedoro

L’Orchestra Notedoro nasce circa due anni fa all’interno del progetto educativo Ramidoro. “Nella pedagogia Steiner-Waldorf viene assegnato alla musica un ruolo di rilievo per la sua azione notevole nell’educazione sociale e morale dell’uomo – continua Viale – I bambini suonano il flauto pentatonico dalla prima classe, per poi assistere alla presentazione di alcuni strumenti musicali classici, a fiato e a corda al termine della terza classe. È proprio in quarta classe, infatti, che inizia il lavoro orchestrale, ma dalla sesta in poi l’orchestra diviene un momento importante nel quale esercitare l’ascolto degli altri, la perseveranza, la pazienza, il rispetto, cioè della difficile arte del suonare insieme. La nostra orchestra cresce ogni anno con l’arrivo di nuovi giovani musicisti e cantori”.

Biglietto posto unico a 5 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3348821892.

E – Stiamo al Parco è una rassegna organizzata col contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport)

Per altre notizie clicca qui