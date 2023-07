Bosa – Dipinto murario

Labó Bosa è orgogliosa di annunciare la realizzazione di un’importante opera pubblica: un dipinto murario realizzato dall’artista di strada di fama internazionale, Diego Della Posta, meglio conosciuto come Mister THOMS.

Il dipinto si trova a Bosa in località S’Istagnone, non lontano dalla spiaggia di Bosa Marina, e si estende per oltre 20 metri in lunghezza e 3 metri in altezza. Questa opera è il risultato della ricerca artistica di Mister THOMS durante la sua residenza presso Labó Bosa, e arricchisce il paesaggio locale, donando al territorio un elemento artistico di grande rilievo e fascino.

Balentia

Il dipinto esprime una nuova concezione di Balentia. L’accezione negativa che nel tempo ha caratterizzato il termine viene spogliata per dare spazio al simbolo di saggezza e forza insito nel suo significato originario. La Balentia diventa cosí il percorso di superamento di ostacoli e di apprendimento dalle sfide. In stIle cartoonesco, l’opera rappresenta il cammino di un giovane che, superando i propri demoni, acquisisce da essi la forza e la capacità di sfruttare i propri taleti per divenire una persona “valente”. Il dipinto è stato donato da Labó Bosa alla città, con l’accordo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Bosa.

advertisement

Labó Bosa

Labó Bosa è uno spazio condiviso di creazione ed esposizione artIstIca che si trova nell’area delle Conce di Bosa, nato nel 2022. Promuove un approccio inclusivo al mondo dell’arte, attraverso residenze artistiche, mostre e laboratori, e coinvolgendo artisti emergenti dalla Sardegna, dall’Italia e oltre. Inoltre, offre agli artisti uno spazio allestito con strumentazione per serigrafia artigianale e altre forme di stampa analogica.

La residenza di Mister THOMS fa parte di un programma più ampio, che quest’anno vedrà la partecipazione di cinque artist-in-residence provenienti dalla Sardegna, il resto d’Italia e dell’Europa, tra giugno e ottobre. Le tecniche utilizzate dagli artisti ospitati varieranno dalla ceramica all’illustrazione, dall’arte generativa alla fotografia, alla street art. Labó Bosa è infatti impegnata nell’offrire un contesto stimolante per la creazione artistica, incoraggiando la condivisione di idee e competenze tra artisti di diverse origini.

“Promuovendo la creazione di questo murale, continuiamo a perseguire la nostra missione di contribuire all’offerta culturale di Bosa, stimolando l’incontro tra artisti e pubblico, con l’obiettivo di ridurne le distanze e favorire la partecipazione attiva delle persone al mondo dell’arte.

Siamo felici di aver incontrato l’entusiasmo e la disponibilità dell’amministrazione comunale e dei cittadini nei confronti dell’opera di Mister THOMS. La nostra intenzione è quella di continuare questo percorso, aprendoci sempre più alla comunità bosana e stimolando lo scambio culturale-artistico con il resto del mondo”.

Mister THOMS

Diego Della Posta, attivo nella realizzazione di graffiti fin dal 1996, è uno degli street artist italiani più conosciuti ed apprezzati. Notoriamente poliedrico, Mister THOMS si esprime attraverso vari linguaggi artistici, dalla Street Art alla pittura, dall’illustrazione alla grafica. Gioca con colori accesi e forme geometriche per creare movimento, interpretando la struttura architettonica delle pareti su cui opera. Il suo talento è stato riconosciuto in tutto il mondo, con partecipazioni a eventi e festival di urban art in luoghi quali Londra, New York, Hong Kong, Danimarca, Germania, Russia, California, Messico, Portogallo e Spagna.