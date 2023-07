Baboon Prophecy feat. Marina P & High Paw pubblicano “I’m Done”

Baboon Prophecy è un progetto reggae/hiphop formatosi nel 2021 con anche elementi che vanno dal soul, fino al funk, al jazz e l’afrobeat. La musica di Baboon Prophecy è principalmente ispirata da “vecchie” melodie ispiratrici di sensazioni e sentimenti profondi. Una deliziosa miscela di suoni che parte quasi sempre dalla basi dell’hip hop ma non obbedisce a nessun modello prestabilisto se non dal diretto gusto dei suoi creatori.

Così, frammenti o reminiscenze di reggae, soul, funky o jazz, per citare solo i più comuni, possono susseguirsi nella stessa traccia. Il primo singolo ufficiale che avvia il progetto è “Times So Hard”, in cui Taiwan Mc e Sailor Smile collaborano alla voce. Per la seconda uscita è stato scelto VirtuS con una canzone che mescola il reggae al sound della disco music.

Baboon Prophecy sta lavorando con i migliori cantanti e musicisti internazionali per poter offrire nel futuro prossimo canzoni originali.

Il singolo è stato pubblicato da Redgoldgreen Label. Distribuito da Evidence Music.

