Una multiutility che distribuisce energia elettrica, acqua, calore e gas, e che, in alcuni Comuni, si occupa anche della gestione dei rifiuti: è Astea, azienda marchigiana a prevalente capitale pubblico con oltre un secolo di storia alle spalle. Per Astea la formazione è parte della strategia di crescita. Per questo è stata fondamentale la collaborazione con Fondimpresa.

