Assemini – Ranieri: “Obiettivo salvezza. Occorre dare il massimo”. Ufficiali i nuovi rossoblù Scuffet e Jankto

ASSEMINI – “Si riparte con un’altra storia, la vittoria di Bari l’ho messa già tra i ricordi. Adesso abbiamo un’altra storia da scrivere e ci proveremo. Inizieremo il campionato con un calendario probante, c’è da stare compatti: noi, i tifosi, l’ambiente, perché tutti vogliamo che questa squadra resti in Serie A”. La saggezza nelle parole del mister Claudio Ranieri, che si è tuffato nuovamente nell’atmosfera dei campi di Assemini con l’entusiasmo e l’energia di un mese fa. “Il gol di Pavoletti – aggiunge – è l’immagine simbolo, delle difficoltà e della gioia. Sono contento che da quando sono arrivato la squadra abbia imparato a stringere i denti e soffrire fino alla fine. Quello che volevo fare quando sono arrivato era portare il Cagliari su, ora ci tengo in modo particolare a mantenerlo dove merita. Non ho più quelle perplessità o quell’ansia che avevo all’inizio della mia nuova esperienza, ma so benissimo che bisogna dare il massimo. E state certi che lo farò, ci potete scommettere”. Si volta pagina, insomma, con lo sguardo già proiettato sulla prossima stagione nella massima serie. Il debutto, nell’incontro con i media, è toccato al direttore sportivo Nereo Bonato: “Dovremo essere bravi, tutti insieme – evidenzia – a ponderare ogni scelta, può essere una sessione di mercato in grado di incidere sul Cagliari dei prossimi anni e quindi ci vorrà oculatezza ed equilibrio per mettere a terra le strategie predisposte col mister e la proprietà. Tanti ragazzi nella seconda parte di stagione scorsa hanno avuto una crescita evidente: penso, per esempio, a Radunovic, Makoumbou, Luvumbo; altri come Nandez e Rog, o Lapadula hanno voglia di confermarsi in A. Poi c’è lo zoccolo sardo che è sempre fondamentale e vuole difendere quello che è stato riconquistato”. La parola chiave? Coraggio. “Abbiamo investito una parte di quanto incassato in avvio di mercato per inserire Sulemana, un giovane classe 2003 di prospettiva che ha ottime potenzialità ma chiaramente avrà bisogno di lavoro e pazienza. Il nostro mercato è iniziato all’indomani di Bari e durerà fino al 1° settembre”. In questi giorni è stato raggiunto l’accordo per l’acquisto del portiere Simone Scuffet, che arriva dal CFR Cluj a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 e per l’innesto di Jakub Jankto che arriva dal Getafe a titolo definitivo, con contratto sino al 2025.

Luciano Pirroni