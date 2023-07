Arianna Porcelli Safonov – DOMANI (sabato 22 luglio) h 20 a Nora con “Fiabafobia” per il XLI Festival La Notte dei Poeti

Focus sulle paure contemporanee con “Fiabafobia” di e con Arianna Porcelli Safonov (produzione Mismaonda) in cartellone DOMANI ( sabato 22 luglio ) alle 20 al Teatro Romano di Nora (Pula) per la XLI edizione del Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Pula e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Un ironico monologo incentrato sull’insorgere e il diffondersi di giustificati (e ingiustificati) timori alle soglie del Terzo Millennio, spesso amplificati dai mass media, che mettono l’accento su pericoli e insidie nascosti nelle pieghe del quotidiano, quasi risvegliando terrori ancestrali e trasformando l’esistenza in una sorta di campo minato, dove ogni gesto apparentemente innocuo può scatenare la catastrofe.

La fobia (dal greco φόβος) è una paura irrazionale, per lo più immotivata, generata dall’inconscio, che induce a reazioni sproporzionate di fronte a oggetti e situazioni, dall’angoscia al desiderio di fuga: Arianna Porcelli Safonov indaga le origini e le manifestazioni di un fenomeno sempre più frequente, come il dilagare di un sentimento di ansia di fronte alle incognite del futuro. L’intera umanità vive sull’orlo di una catastrofe, l’inquinamento e i cambiamenti climatici rischiano di compromettere la sopravvivenza della specie sul pianeta, si sfiora pericolosamente l’eventualità di un conflitto con armi nucleari, eppure paradossalmente, ma non troppo, a suscitare apprensione sono sovente minacce apparentemente molto meno gravi, e estremamente “soggettive”, come se si preferisse distogliere l’attenzione dall’ipotesi di una fine imminente.

La paura – alla radice indoeuropea “pat-“ che significa letteralmente “percuotere” e in senso figurato “incutere timore”, “atterrire” – è una delle emozioni primarie, presente in tutte le culture, a tutte le latitudini, e scaturisce dalla necessità di riconoscere l’esistenza di un pericolo e di mettere in atto delle strategie per porsi in salvo: una risorsa fondamentale, fin dalla preistoria, quando i primi esemplari della specie si ritrovavano in un ambiente ostile, potenziali vittime di animati predatori, esposti alla furia degli elementi.

Fin dall’infanzia, con le fiabe, si cerca di insegnare ai piccoli a stare in guardia contro i pericoli, non più bestie feroci (salvo quelle in forma umana, l’equivalente degli antichi orchi) ma automobili che sfrecciano veloci per le strade, fuochi che divampano se si gioca con i fiammiferi, scosse elettriche se si tratta con troppa confidenza la corrente elettrica, salti troppo alti e oggetti contundenti, affilati o acuminati, giochi troppo violenti o cibi troppo freddi o troppo caldi… e poi la notte, perché è più facile perdersi nel buio (e infatti ben presto le tenebre di popolano di mostri).

Un monito contro l’imponderabile, per cercare di difendere i cuccioli della specie e proteggere la loro innocenza, tenendoli lontani dal male nelle sue varie forme: troppo ingenui e fiduciosi, bambine e bambini, per riconoscere le insidie, troppo facile ingannarli o ammaliarli, ferirli nel profondo, lasciando segni indelebili sull’anima. Un’esortazione alla prudenza e all’attenzione che non basta però a fermare le pallottole o le bombe “intelligenti”, che non cancella le carestie e la fame, che non impedisce al mare di richiudersi su quei corpi fragili e minuscoli in caso di naufragio, che non cura le ferite visibili e neppure quelle invisibili, impresse nella memoria, non garantisce salvezza nelle guerre come negli esodi contemporanei, e neppure cancella l’orrore dallo sguardo dei sopravvissuti.

Racconta Arianna Porcelli Safonov

Nel mondo globalizzato, travolti da fiumi di informazioni, in cui è difficile discernere il vero dal falso, nascono sempre nuovi timori, e nuove fobie: «Siamo passati dal “Non abbiate paura” di Giovanni Paolo II al “Restate a casa” in un batter d’occhio, da “Andrà tutto bene” alla vigile attesa. Sin dai tempi dell’Uomo Nero, ogni anno viene prodotto un nuovo soggetto che dovrà farcela fare sotto» – racconta Arianna Porcelli Safonov –.

«Quando ero piccola si doveva aver paura di Chernobyl, poi c’è stata la Mucca Pazza, l’arsenico nell’acqua, i testimoni di Geova. Poi sono arrivati i musulmani e dopo il 2001 se vedevi un arabo che avesse fatto la sciagurata scelta di comprarsi una cartella Invicta, eri in grado di allontanarti con un record da far piangere Usain Bolt (record mondiale 100 metri ndr). Dopodiché sono arrivati gli immigrati ma ora non se li fila più nessuno perché ci sono il virus, la peste suina e, se non bastasse, una bella guerra».

Una sorta di vertigine di fronte all’abisso, di attrazione fatale, forse, per il sottile piacere del brivido, simile a quello suscitato dai films horror che ancora riempiono le sale (molto apprezzati dagli adolescenti, ormai forse troppo disincantati per lasciarsi coinvolgere e quindi attratti più dagli effetti speciali e da un certo gusto per lo splatter), come se lo spavento contenesse una valenza positiva, una scossa salutare contro la monotonia dell’esistenza, sembra indurre gli esseri umani a cercare di riprovare quella sensazione, a identificare i nuovi pericoli e i nuovi mostri, tanto da non accontentarsi più delle notizie sulla stampa, alla radio e in televisione. «Non ci bastano le paurose proposte dai suggeritori mediatici: vogliamo di più!» – spiega Arianna Porcelli Safonov –.

«Ed anche grazie al clima di terrore mondiale ci spertichiamo in fobie personalizzate che ci percuotono con mille bastoni: dai serpenti, ai ragni, all’aereo, alle malattie veneree, ai batteri di ogni tipo che potrebbero aggredirci al tavolino del bar, dalla fobia degli uomini e delle donne con cui potremmo riprodurci a quella dell’acqua alta e molto altro di pauroso e di ridicolo che viene giustificato con “Scusa, è che c’ho la fobia!”».

“Fiabafobia”

“Fiabafobia” è un viaggio tra antiche e soprattutto moderne paure, in un’epoca in cui il terrore è strumento di controllo, funzionale al potere e l’individuazione di potenziali pericoli e ipotetici nemici permette di distogliere l’attenzione dalle crisi politiche e economiche, mentre lo stato di emergenza giustifica misure drastiche e limitazioni della libertà personale, come dimostra quanto è accaduto durante la recente pandemia. Un divertissement che attraverso le armi potenti e demistificanti dell’ironia e della satira offre l’opportunità di confrontarsi con ciò che sgomenta e inquieta, con i propri timori più irragionevoli e infondati, e magari di riconoscere e riconoscersi in quelli degli altri, di ritrovare una corrispondenza tra le diverse sensibilità, e fragilità: “Fiabafobia” si dipana attraverso una serie di racconti emblematici «che indagano sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti», è una pièce originale che riesce a far ridere e pensare. «Sperando» – aggiunge Arianna Porcelli Safonov –. «che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare».

L’autrice

Arianna Porcelli Safonov è nata a Roma da papà russo e mamma ligure ed è laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume. Ha vissuto a New York e a Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi internazionali, viaggiando con le produzioni fino al 2010, quando ha deciso di lasciare la sua professione di project manager per dedicarsi full-time alla scrittura.

Da qui le collaborazioni con alcune compagnie di teatro contemporaneo e l’apertura del blog di racconti umoristici Madame Pipì. Nel 2014, rientrata in Italia, ha pubblicato il suo primo libro per Fazi Editore, “Fottuta Campagna”, frutto dell’esperienza vissuta in solitaria sugli Appennini tra Lombardia e Liguria. Dal 2015 è in tour con diversi progetti di satira e critica umoristica al costume sociale italiano: “Piaghe”, il “Rìding Tristocomico”, “Diritto civile e altre parolacce”, “Cibo, vino e altri castighi sociali”. Nel 2017 ha pubblicato il libro “Storie di Matti” (Fazi Editore). Nello stesso anno ha partecipato come autrice ad uno degli eventi più innovativi nel campo delle idee di valore per il futuro: TEDxBologna e nel 2019 al TEDxFoggia. Collabora con l’Università di Pavia con una masterclass dedicata ai metodi di applicazione della tecnica d’improvvisazione manageriale. Dal Novembre 2020 è protagonista su laeffe, la tv di Feltrinelli, del nuovo programma “Scappo dalla città”.

Il XLI Festival “La Notte dei Poeti” è organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Pula con il contributo della Fondazione di Sardegna e il prezioso apporto di Sardinia Ferries, che ospita artisti e compagnie sulle sue navi.

