Antonello Argiolas eletto presidente di Confindustria Sardegna meridionale insieme alla nuova squadra di presidenza per il biennio 2023-2025

L’Assemblea Generale della Confindustria Sardegna Meridionale ha eletto all’unanimità Antonello Argiolas come Presidente dell’Associazione per il biennio 2023/2025. Antonello Argiolas, 67 anni, è Amministratore Delegato di ICA – Argiolas Formaggi di Dolianova, una delle più importanti aziende lattiero-casearie della regione.

advertisement

Antonello Argiolas eletto presidente di Confindustria Sardegna meridionale insieme alla nuova squadra di presidenza per il biennio 2023-2025.

Con lui è stata eletta la Squadra di Presidenza: Renato Vargiu Vicepresidente Vicario con delega alla Programmazione e Sviluppo Territoriale e i cinque Vicepresidenti

Incaricati:

Marco Caschili (Transizione ambientale),

Davide Garofalo (Investimenti per lo Sviluppo),

Carlo Guarrata (Transizione Energetica),

Barbara Porru (Aree Industriali e ZES)

Cristiana Vinci (Continuità Territoriale aerea e marittima).

La Squadra di Presidenza si completa, infine, con Filippo Luigi Concas Presidente dei Giovani Imprenditori e Matteo Baire Presidente della Piccola Industria.

Nell’approvare il Programma di attività per il prossimo biennio, l’Associazione, che rappresenta quasi 500 imprese e 18.000 addetti nella Città Metropolitana di Cagliari, nel Sulcis Iglesiente e nel Medio Campidano, ha inoltre rinnovato l’impegno verso la sostenibilità e le transizioni energetiche, ambientali e digitali, nonché per una vera continuità territoriale aerea e marittima. E’ necessaria una collaborazione strutturale con la Pubblica Amministrazione ed, inoltre, il costante monitoraggio dei Fondi europei e nazionali per sostenere gli investimenti.

L’attenzione sarà, dunque, posta sull’innovazione e l’internazionalizzazione, sulla qualificazione delle risorse umane, sulla sicurezza sul lavoro e sulla promozione dei giovani attraverso il passaggio generazionale nelle imprese, nonché sulla collaborazione con l’Università ed il sistema scolastico.

Nelle linee programmatiche la Squadra di Presidenza porta con sé i 100 anni di storia dell’Associazione, che si completeranno al termine di questo biennio nel 2025.

Questa storia economica e imprenditoriale continua ora con nuove sfide e opportunità.

Per altre notizie simili clicca qui: Accordo Confindustria-Intesa San Paolo: le opportunità per le imprese sarde