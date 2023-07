Annunciati gli ultimi 15 artisti di supporto del Red Valley Festival: da Angelina Mango a Merk & Kremont

Dopo i principali annunci della manifestazione più attesa dell’estate, gli organizzatori svelano gli ultimi nomi che scalderanno le serate del Red Valley Festival – powered by Amazon Music, aggiungendosi agli altri artisti protagonisti già in line-up (da Lazza ai Black Eyed Peas, passando per Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Paul Kalkbrenner e tanti altri).

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare ben 15 artisti di supporto, tra DJ e cantanti italiani emergenti, che completeranno la line-up del Red Valley Festival, quest’anno con oltre 40 artisti in quattro giorni sul palco dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Il 12 agosto sarà il gruppo di DJ e ballerini Mamacita ad inaugurare la prima serata della manifestazione, seguiti dall’esibizione del duo Il Pagante e dal DJ set di Damianito, fino a concludere il Day 1 con il DJ set in chiusura di Shablo.

Il 13 agosto spazio alla cantautrice bergamasca Chiamamifaro, oltre ai DJ set di Edmmaro, Merk & Kremont e Miles, che chiuderanno l’attesissima seconda serata del festival.

Ad aprire la serata del 14 agosto ci penseranno altre due tra le cantautrici emergenti più interessanti della scena, Angelina Mango e Gaia, passando poi per l’esibizione del giovanissimo rapper Diss Gacha, fino ai DJ set di Andrea Damante, Damianito, Room9 e Rudeejay.

Infine, si aggiungono alla line-up esistente per gli show in apertura del 15 agosto i due DJs Botteghi e Damianito.

Gli artisti

Damianito

Classe 1990, Damianito è uno dei DJ, producer e remixer più prolifici in Italia; vincitore del titolo mondiale “Red Bull 3style” nel 2018, dal 2021 è il DJ ufficiale dei tour di Salmo e protagonista di DJ set energici in cui mixa ritmi contaminati dall’hip hop a sound più elettronici.

Il Pagante

Il Pagante è uno dei gruppi più amati tra quelli nati nei club italiani. Nato nel 2010 a Milano con il fine di creare ironia sugli stili di vita dei giovani della stessa città, il gruppo composto da Eddy Veerus e Roberta Branchini negli anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella rotazione radiofonica a livello mainstream, grazie a iconici brani dal sound pop/elettronico come “Pettinero”, “Portofino” o “Settimana Bianca”, per un totale di 12 dischi di platino e 9 d’oro.

Mamacita

Fondato nel 2011, il format Mamacita si è evoluto nel tempo diventando il party n°1 in Italia e in Europa per gli amanti dei musicali reggaeton, hip-hop, r&b, trap e urban. Composto da una crew affiatata di produttori, DJs, MCs e ballerine, svolge ormai oltre 350 eventi all’anno nei maggiori club e festival nazionali ed esteri (da Ibiza a Mykonos, passando per la Croazia e Malta), con una trasmissione sempre attiva anche su Radio 105.

Shablo

Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, è un musicista, produttore, DJ, manager e discografico italo-argentino. Punto di riferimento per la musica urban italiana degli ultimi vent’anni (dal 1999 ad oggi non ha mai interrotto la sua attività dal vivo e in studio), in Italia è tra i pochissimi in grado di spaziare dal soul alla trap, dal rap degli anni d’oro fino all’elettronica di avanguardia.

Chiamamifaro

Dal sound indie-pop, Chiamamifaro è il progetto musicale di Angelica Gori, cantautrice bergamasca classe 2001. Con 64 mila ascoltatori mensili e diversi singoli di successo prodotti da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, si tratta di una delle realtà emergenti più interessanti in Italia.

Miles

Pseudonimo di Nicolò Pucciarmati, Miles è un producer, cantante, DJ e direttore musicale tra i più apprezzati degli ultimi anni, noto per aver lavorato insieme ad artisti del calibro di thasup, Salmo, Lazza, Madame e tanti altri della scena rap & trap.

Merk & Kremont

Direttamente da Milano, Merk & Kremont sono sicuramente tra i DJs e Producer più annoverati in Italia e nel resto del mondo. Pionieri della musica progressive/electro house, negli ultimi anni hanno prodotto numerose hit e alcuni tra i brani più noti di molteplici artisti italiani, riscuotendo ben 55 dischi di platino e 17 d’oro e importanti riconoscimenti a livello globale: dall’ingresso nella prestigiosa classifica #Top100DJs di DJ Mag nel 2014, all’inserimento nella classifica Forbes Under 30 tra le personalità più influenti e leader del futuro nel settore della musica nel 2020.

Angelina Mango

Angelina Mango è una delle cantanti emergenti più interessanti del momento, nota per il successo riscosso durante la sua partecipazione al talent show Amici 22 su Canale 5, dove ha raccolto l’apprezzamento della critica e del pubblico con gli inediti “Voglia di Vivere” e “Mani Vuote”, ottenendo infine il secondo posto sul podio finale e la vittoria della categoria Canto. Dopo il successo ad Amici, Angelina Mango torna in pista a maggio 2023 con il nuovo album “Voglia di Vivere”, anticipato dal singolo “Ci Pensiamo Domani” (disco di platino), che presenterà dal vivo proprio al Red Valley.

Andrea Damante

Nato in Sicilia nel 1990, Andrea Damante è uno dei DJ e producer EDM e Tech House tra i più noti in Italia, con più di 500 show effettuati dal 2017, tra cui una chiamata sul palco del Tomorrowland nel 2020, e numerosi singoli di successo come “Follow My Pamp” (2017, disco d’oro).

Diss Gacha

Nome d’arte di Gabriele Pastero, Diss Gacha è uno dei rapper emergenti più interessanti del momento. Con un’attitudine e un vocabolario che in parte si discosta dagli attuali trend, Diss Gacha sta iniziando ad attirare addosso a sé diverse attenzioni, grazie a singoli come “Ballas RMX” feat. Mambolosco (8 milioni di stream) e “Lamborghini Narcos” con la rapper americana Lil Gotit, fino alla pubblicazione del suo primo album “Cultura” nel 2023.

Gaia

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, è ormai una delle voci più riconoscibili del panorama italiano, nota al grande pubblico per essersi classificata seconda a X-Factor Italia nel 2016 e soprattutto per aver vinto il talent Amici di Maria de Filippi nel 2020 con il singolo italo-portoghese ROOM9

I Room9 sono un trio di DJ/Producer italiani formato da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende. Nati dalle ceneri degli ICON808, i Room9 negli ultimi due anni hanno suonato nei più rinomati club italiani ed esteri, oltre a numerosi festival europei. Dopo aver prodotto nel 2019 il loro primo singolo “Rollercoaster” feat. Big Boy (alias Sergio Sylvestre), nel 2022 rilasciano il brano di successo “Amnesie” feat. Nika Paris e Vegas Jones, che a oggi conta 7 milioni di stream. Grazie al loro stile innovativo, i Room9 stanno continuando a farsi notare dai big della scena pop/urban italiana, come Annalisa, TheKolors, Jake La Furia, Noemi e molti altri.

Rudeejay

Pseudonimo di Rodolfo Seràgnoli, Rudeejay è sicuramente uno dei DJ e producer più apprezzati del nostro paese anche all’estero. Dall’esordio nel 2002 in una discoteca vicino a Bologna, il suo percorso lo ha portato a collaborare negli anni con DJ internazionali come Tiësto, supportato anche da altri artisti come Martin Garrix, The Chainsmokers, Hardwell, e tanti altri. Negli anni, oltre essere stato DJ resident del noto club Papeete Beach a Milano Marittima, ha girato migliaia di palchi in tutta Italia, Europa, Asia e USA, presentando i suoi brani e remix più noti come “Forever”, “The Rhythm Is Magic”, “Children”, “Show Me Love” e tanti altri.

Botteghi

Matteo Botteghi è un vero e proprio marchio di fabbrica per la musica house made in Italy.

Supportato da star della consolle come David Guetta, Tiësto, Hardwell, Alok, Morten, Fedde Le Grand, Bob Sinclar, Laidback Luke e ospitato da club e festival di tutta Italia e buona parte d’Europa, Botteghi è riuscito a creare una firma inconfondibile sulla produzione discografica e sul DJ-Set.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione, il cui Main Partner è Amazon Music, si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli ultimi abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.