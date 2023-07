Ambulatori straordinari di comunità territoriali: la Asl di Sassari cerca medici

Sassari, 18 luglio 2023 – Si chiamano Ascot, Ambulatori straordinari di comunità territoriali, e puntano ad essere una soluzione alla carenza dei Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta del territorio.

La Asl di Sassari ha pubblicato in questi giorni l’avviso per il reclutamento di Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, e Medici di continuità assistenziale in servizio presso la Asl di Sassari, rivolto anche a quelli ormai in pensione; oltre a dirigenti Medici dipendenti del Sistema sanitario regionale e Medici Chirurghi iscritti all’albo professionale.

Il progetto

Il progetto della Asl di Sassari prevede, dunque, l’istituzione degli ambulatori in locali dell’Azienda sanitaria o delle amministrazioni comunali; con l’obiettivo di garantire ai cittadini senza Medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta, la continuità assistenziale.

I medici assegnati alle Ascot potranno richiedere:

prestazioni mediche; visite ambulatoriali e domiciliari; il rinnovo dei piani terapeutici; ma anche avviare le pratiche per l’inserimento dei pazienti in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate, certificati di malattia.

Sono 19 gli ambiti territoriali dove i medici, sulla base della graduatoria, potranno esser dirottati: 9 nel Distretto di Sassari, 7 in quello di Alghero e 3 in quello di Ozieri.

I Medici interessati avranno tempo sino al 24 luglio 2023 per inviare, tramite Pec all’indirizzo: direzione.sanitaria@pec.aslsassari.it, la propria candidatura.

L’avviso rimarrà comunque aperto per permettere la partecipazione al progetto, e le graduatorie saranno aggiornate periodicamente.

