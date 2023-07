All’US Tempio arriva l’esterno d’attacco Marco Aiana. Confermati Arca e Roccuzzo.

Tra i galletti dell’US Tempio prime due conferme importanti e un nome di peso in entrata per il reparto offensivo.





Dopo il bel campionato scorso, culminato con un successo finale, l’US Tempio ripartirà da due pedine importanti a disposizione di mister Cantara.

Paolo Arca, difensore esterno di 26 anni, sarà ancora tra i protagonisti con la maglia dei galletti per la stagione di Eccellenza 2023/24.

Titolare inamovibile sulla fascia sinistra, Arca si è distinto, oltre che nella fase difensiva, gestita sempre con ordine e sicurezza, anche per l’apporto in attacco grazie ai numerosi cross in area per i compagni e ai calci da fermo da cui sono scaturite tante reti nella scorsa stagione.

Lampi di straordinario talento e tanta quantità e qualità per Felipe Roccuzzo, argentino classe ’95 con esperienza nella B Argentina e arrivato nel 2021 in Sardegna. Per lui un’ annata condita da gol, assist e tantissima corsa quella appena trascorsa, ed è arrivata puntuale una conferma per proseguire il percorso avviato dal tecnico che l’aveva già allenato in una stagione ad alti livelli con la Nuorese.

Cinque campionati di serie D, uno di C e quattro in Eccellenza.

Arriva dall’Ilvamaddalena l’esterno d’attacco di 27 anni Marco Aiana.

Cresciuto nell’Arzachena, dalle giovanili alla prima squadra, vince il campionato di serie D nel 2017 per poi disputare la serie C con 12 presenze.

Per lui anche una vittoria del campionato di Eccellenza con l’Ilva due anni fa con 16 gol in due stagioni.

In totale quasi 190 presenze e 35 gol per la mezzala che unisce la forza fisica alla tecnica e alla velocità.

