Alghero: apre la Guardia medica turistica

Le Guardie Turistiche sono strutture pubbliche che, nel periodo estivo, garantiscono l’assistenza sanitaria di base ai non residenti, assicurando visite mediche, sia ambulatoriali che domiciliari.

L’ambulatorio, attivato all’interno dell’ospedale civile d Alghero, in via Don Minzoni, nei locali adiacenti il Pronto Soccorso, sarà attivo nelle giornate del lunedì e del venerdì, a partire dal 24 luglio e per tutto il mese di agosto, dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Per contattare i medici, durante i giorni di apertura della Guardia turistica, e’ sufficiente comporre lo 079 9955630.