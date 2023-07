Al via il 36esimo Cala Gonone Jazz

Con il Cala Gonne Jazz dal 26 al 27 luglio i primi concerti alla Cantina di Dorgali, dal 28 al 29 si torna nel borgo marittimo

Al via il trentaseiesimo Cala Gonone Jazz Festival. Dal 26 al 29 luglio, diverse location e modalità di fruizione dei concerti per assicurare momenti di grande spettacolo.

L’apertura della manifestazione è per questo mercoledì 26 luglio. Il primo appuntamento è alla Cantina di Dorgali. A partire dalle 21,00 vi saranno degustazioni guidate offerte da Cantina e Coldiretti. Inoltre, sul palco, si susseguiranno il coro femminile di Orosei, Urisè, il quartetto – in collaborazione con il Conservatorio Canepa di Sassari- Bad Talent (già ospite del festival lo scorso anno) ed il trio del giovane e talentuoso pianista francese Adrien Brandeis.

Giovedì 27 luglio

Seconda giornata, giovedì 27 luglio, sempre in Cantina e stesso orario. Sarà però la volta del progetto Elät del trombettista sardo, di adozione finlandese, Mario Massa. L’artisra si esibirà infatti con una formazione tutta isolana e migrante: la cantante Mixafortuna e Enrico “Kikko” Sesselego.

In tema con migrazioni e mescolanze, seguirà il concerto di Irene Serra. Trapianta in UK con il suo ISQ, l’artista si avvale della presenza dei musicisti Richard Sadler al contrabbasso, Luca Boscagin alle chitarre e Chris Nickolls alla batteria.

Venerdì 28 luglio

Il 28 luglio si riparte da Gonone e alle 11,00. Tutti pronti per l’imbarco verso le Grotte del Bue Marino dove due concerti attenderanno il pubblico del festival. Ci sarà il concerto del violoncellista cagliaritano Gianluca Pischedda con il suo Alone, ma anche il progetto Nomads del chitarrista nuorese Marcello Zappareddu. Quest’ultimo sarà accompagnato dal contrabbasso di Salvatore Maltana.

Dalle 19,30, il lungomare Palmasera – Villaggio del Jazz, si animerà con tre imperdibili spettacoli.

A scaldare l’atmosfera, in attesa del piatto forte, un dj set curato da Momak, seguito da “The Living Room” in collaborazione con l’Accademia Siena Jazz. A concludere questa terza e ricca giornata la storyteller e cantante Vanessa Rubin accompagnata da un notabile ensemble: Danny Grissett al piano, Josh Ginsburg al basso e Mario Gonzi alla batteria.

Sabato 29 luglio

Sabato 29 ultima mattinata alle Grotte del Bue Marino dove la magia di questo luogo troverà forza e concretezza nell’esplorazione dei suoi segreti, della sua storia e dei suoi simboli con il progetto Sound from the womb. Natasa Mirkovic alla voce, Jarrod Cagwin alle percussioni, Gavino Murgia ai sassofoni, flauti e voce, sono i musicisti che daranno vita ad un concerto speciale, una produzione originale per Cala Gonone Jazz Festival 2023.

Al Villaggio del Jazz, Lungomare Palmasera dalle 19,30 caricare questa ultima lunga ed elettrizzante serata sarà compito della free music selection a cura di DJ Cris.

Subito dopo, sul palco, due formazioni stellari: la prima è quella di More of Lies del trio Moroni/Marsico/Guarino, mentre la seconda sarà quella guidata dall’eclettico Tonino Carotone, impegnato nella promozione del suo ultimo appassionato lavoro Etiliko Romantiko.

