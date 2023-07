PESCARA (ITALPRESS) – Un investimento complessivo di 5 milioni di euro in 3 anni, per portare con ambulatori mobili i servizi sanitari di prossimità direttamente nei comuni abruzzesi. E’ l’obiettivo del progetto “Abruzzo in Salute”, presentato a Pescara dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

mgg/gsl (Fonte: Regione Abruzzo)