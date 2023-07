PALERMO (ITALPRESS) – Al via le attività del nuovo reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo. L’unità, interamente ristrutturata in armonia con le normative più recenti in materia, si trova al secondo piano del padiglione 12 dell’ospedale Civico. E’ stata realizzata ed è gestita in collaborazione con il Gruppo San Donato di Milano.

xd7/mgg/gsl