Al cinema in Sardegna “Ponyo sulla scogliera” di H. Miyazaki

Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki compie 15 anni e torna al cinema, in Sardegna, fino al 12 luglio grazie alla rassegna “Un mondo di sogni animati”

Ponyo sulla scogliera, l’indimenticabile film d’animazione di Hayao Miyazaki, presentato alla 65^ Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del premio per il Miglior film d’animazione ai Japan Academy Awards, compie 15 anni e torna al cinema dal 6 al 12 luglio grazie alla rassegna “Un mondo di sogni animati” firmata da Lucky Red.

«Questa è la storia di Ponyo, una pesciolina marina che lotta per realizzare il sogno di vivere con un bimbo di nome Sosuke. Ma è anche la storia di come un bambino di cinque anni riesce a mantenere una promessa solenne. Ponyo sulla scogliera porta La sirenetta di Hans Christian Andersen nel Giappone contemporaneo. È una fiaba avventurosa sull’amore infantile.» – ha dichiarato il maestro Miyazaki nelle note di regia scritte in occasione dell’uscita del film.

Per accompagnare l’uscita al cinema di Ponyo sulla scogliera, Kiki – Consegne adomicilio (dal 13 al 19 luglio luglio), Il castello nel cielo (dal 27 luglio al 2 agosto), Il mio vicino Totoro (dal 10 al 16 agosto) e Si alza il vento (dal 24 al 30 agosto) Lucky Red ha deciso di produrre “Un mondo di sogni animati – Il podcast”, uno speciale in cinque episodi in cui approfondire ognuno di questi film.

Insieme a Dario Moccia, content creator, fondatore dello studio Peco e dell’agenzia Smile, e a Gianmaria Tammaro, giornalista e critico, gli ascoltatori partiranno per un viaggio alla scoperta dei classici dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki. La prima puntata è disponibile su Spotify.

