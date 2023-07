Al Brotzu il corso gratuito sulle manovre di disostruzione pediatrica

Il 18 luglio presso l’Aula Atza dell’Azienda Ospedaliera Arnas G. Brotzu si terra dalle ore 16:30 alle 18.00 il primo corso gratuito, teorico-pratico di manovra disostruzione corpo estraneo nel lattante e nel bambino

E’ proprio in occasione degli incontri “il volo della Cicogna” e dei “Corsi per futuri genitori”, organizzata dall’Azienda Arnas che è emersa la richiesta dei futuri genitori di poter frequentare un corso di disostruzione da corpo estraneo per laici.

“Abbiamo pensato di proporre una giornata di corso, totalmente a titolo gratuito in cui si alterneranno il Dott. Alessandro Canetto (Istruttore di PBLSD e past president SIMEUP Regionale) e il Dott. Manuel Scarano direttore della SSD Neotatologia (Istruttore di Rianimazione Neonatale, Presidente SIN, Consigliere SIMEUP Regionale). Lo scopo del corso infatti è quello di insegnare le Manovre salvavita. Manovre che una volta apprese sono difficili da dimenticare”.

Il corso sarà articolato in due fasi.

Una breve introduzione teorica durante la quale verrà spiegata la sequenza delle manovre rianimatorie nel lattante e nel bambino, e una parte pratica in cui i partecipanti avranno la possibilità di assistere dal vivo, alla spiegazione e alla dimostrazione delle manovre, grazie all’ausilio dei manichini che utilizzeranno gli istruttori, ma che vedranno coinvolti anche i futuri genitori.

“Riteniamo che diffondere le tecniche salvavita – precisa il Direttore Generale – della disostruzione corpo estraneo sia di estrema importanza e quindi prevenzione e formazione. Sapere come intervenire, quindi essere in grado di intervenire tempestivamente”.

Per partecipare al corso occorre iscriversi all’indirizzo mail: neonatologia.nido@aob.it;

