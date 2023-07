Akènta Day 2023: grande successo per l’emersione del vino subacqueo Akènta Sub

La Cantina Santa Maria La Palma archivia una nuova edizione con una consapevolezza sempre più forte: Akènta Day è un evento capace di promuovere il territorio e le sue eccellenze in tutto il mondo

Grande successo per l’edizione 2023 dell’Akènta Day. L’evento celebra l’emersione dell’Akènta Sub, il vino subacqueo affinato sui fondali marini dalla Cantina Santa Maria La Palma.

Nella mattina di sabato 15 luglio oltre 8 imbarcazioni ufficiali hanno assistito alle suggestive operazioni dell’emersione del vino sottomarino. Intorno alle 11.30 nelle acque della costa di Alghero una squadra di sub – capitanata dal diver professionista Michele Sanna – ha fatto emergere due cantine subacquee, il vino Akènta Sub. A concludere l’attività lo spettacolare intervento dell’elicottero pilotato da Andrea Baccanti che ha sollevato le gabbie che proteggono le preziose bottiglie. L’operazione ha visto emergere circa 1000 bottiglie di Akènta Sub.

Successivamente la crociera si è spostata nella splendida zona di Cala Burantino. Qui c’è stato un grande boat party, con un dj set diverso su ogni barca.

L’evento

L’Akènta Day è un evento lanciato per permettere a curiosi e appassionati di vino di assistere allo spettacolo straordinario dell’emersione del vino subacqueo. Questo appuntamento sta portando una visibilità importante per il progetto. Ha inoltre la capacità di agire come un importante promotore del territorio di Alghero e della Sardegna. Questa edizione dell’Akènta Day ha visto la partecipazione di centinaia di persone e operatori del mondo del vino provenienti da tutto il mondo. Il nutrito gruppo di professionisti è rimasto incantato di fronte alla bellezza della costa di Alghero e della cultura della Sardegna, unita alla qualità delle sue eccellenze regionali.

La promozione dei vini

L’obiettivo della Cantina Santa Maria La Palma è promuovere i vini e il territorio dell’isola in tutto il mondo. Il successo dell’edizione 2023 è un segnale importante. Ora l’appuntamento è per il 2024, anno in cui Akènta Day verrà riproposto con alcune modifiche e innovazioni. L’evento mirerà a permettere a sempre più persone di partecipare e continuare a raccontare la bellezza dell’isola e la qualità dei suoi vini.

Akènta Night

La giornata si è conclusa con lo spettacolo dell’Akènta Night al Maden Events: ospite speciale Albert Marzinotto, uno dei dj più in ascesa a livello nazionale, capace di far ballare sino a tardi migliaia di persone.

Nel frattempo la cantina ha lanciato gli Akènta Party, una serie di serate firmate Akènta distribuite in tutta l’isola e non solo: dopo la serata speciale Akènta Exclusive Night, tenutasi a Roma, questi eventi sono pronti ad arrivare sino a New York, Boston e Miami nei prossimi mesi.

