Abuso di farmaci e alcol, un cocktail a costo zero tra i giovani

Abuso di farmaci e alcol, un cocktail a costo zero in uso tra i giovani

L’utilizzo per procurarsi lo sballo di farmaci unito e alcol è un problema serio e sempre più diffuso tra gli adolescenti ed i giovani.

Continua l’impegno dei volontari di Mondo Libero dalla Droga per informare sugli effetti causati dalle droghe, senza escludere nessuna delle sostanze che potenzialmente potrebbero dare dipendenza con il loro abuso, come i farmaci prescritti, soprattutto quando assunti in concomitanza con alcolici e superalcolici.

Lo faranno nei giorni tra lunedì 31 luglio e mercoledì 2 agosto, nelle strade e negozi di Cagliari, Olbia, Nuoro e La Maddalena, attraverso la distribuzione dei libretti informativi che la Fondazione internazionale no-profit mette a disposizione in tutto il mondo, cooperando con genitori, insegnanti, istituzioni e organizzazioni di volontariato impegnate nei territori.

L’utilizzo di farmaci, psicofarmaci e antidolorifici, allo scopo di procurarsi lo sballo, è un problema molto serio e più diffuso di quanto non si pensi, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani. Sondaggi attendibili dimostrano come un adolescente ha più probabilità di abusare di questi farmaci anziché di droghe di strada. Inoltre, tutto a costo zero considerando che li trovano in casa nell’armadio dei farmaci.

advertisement

Molti adolescenti pensano che i farmaci siano sicuri perché prescritti da un medico. È importante informare che l’abuso di certi farmaci o il loro utilizzo per procurarsi lo sballo o per auto-curarsi, può essere pericoloso e creare assuefazione; importante tanto quanto informare sugli effetti causati dalle droghe da strada. Quando poi a questi farmaci si unisce l’alcol, è chiaro che l’effetto che si sta cercando è sempre lo sballo.

A causa del loro potenziale abuso e dipendenza, molti farmaci prescritti sono stati categorizzati dalle autorità competenti nella stessa categoria dell’oppio e della cocaina, per le conseguenze che causano. Sedativi, antidolorifici, oppiacei e i derivati della morfina, stimolanti e antidepressivi, fanno parte di questa categoria di farmaci per i quali è necessario il diretto controllo medico prima della loro assunzione.

La droga distrugge la vita

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard, che individuava l’istruzione come “l’arma più efficace nella guerra contro la droga”.

Nel mondo occidentale l’abuso di farmaci prescritti è causa della più alta percentuale di morti per overdose; più di quanti ne causino tutte le droghe da strada messe insieme.

Per questo motivo il lavoro di prevenzione dei volontari si indirizza anche su questi prodotti molto facilmente reperibili nelle nostre case, che costituiscono un grave pericolo per i nostri ragazzi.

Perché informare e prevenire è meglio che… piangerli dopo.

La Verità sull’abuso la trovi su: www.cagliariliberadalladroga.it