A Sassari un annullo per il Piccolo principe

Sassari, 29 luglio 2023 – In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, in programma ad Alghero lunedì 31 luglio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Il Mase – Museo Antoine de Saint-Exupéry celebra l’80° anniversario de “Il piccolo principe “– 31.7.2023” richiesto l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” – MASE – Museo Antoine De Saint-Exupéry.

Nello stesso giorno dalle ore 16.30 alle ore 20.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso Largo San Francesco, 07041, Alghero.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Alghero / Sportello filatelico Via Giosuè Carducci, 35 – 07041 Alghero (SS) (tel. 079 9720231–51)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it