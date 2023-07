A Roma centauri indisciplinati, la protesta di IdD

A Roma centauri indisciplinati e strade senza controllo a rischio incidenti, la protesta di Carlo Spinelli (IdD)



Il Segretario Provinciale romano del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro denuncia una situazione di pericolo sulle strade della Capitale soprattutto negli orari di punta dove i veicoli a due ruote commettono infrazioni pericolose che possono causare incidenti anche gravi



Roma 6 luglio 2023: Ancora criticità nel comune di Roma scovate dal movimento Italia dei Diritti. Questa volta non si parla di immondizia ma di traffico veicolare e in particolar modo nel tratto di strada che va da piazza Sempione a via Nomentana.

E’ Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano del movimento e responsabile nazionale per la Politica Interna a segnalare la pericolosità di questo tratto di strada. “Tutti i giorni nelle ore di punta si vive una situazione molto pericolosa causata dai ciclomotori, scooter e moto; per evitare la coda che si forma, sorpassano le vetture invadendo la corsia opposta. Coloro che percorrono questo tratto di strada uscendo da Roma, si trovano quindi questi veicoli a due ruote nella propria corsia contromano con il rischio che possano causare un incidente che, oltre a creare un blocco totale del traffico, rischia anche di avere gravi conseguenze per le persone che ne restano coinvolte.

Eppure; prosegue Spinelli; a Roma la polizia locale esiste e qualche volta il personale lo si trova in piazza Sempione; però non risulta, almeno da quanto riporta chi la strada la percorre tutti i giorni, che si prendono provvedimenti contro questa pericolosa violazione del codice della strada.

La riga continua che segnala la mezzeria della strada non può essere oltrepassata; evidentemente però per qualcuno questa norma nel codice della strada non esiste; e quello che chiediamo è che ci sia un controllo maggiore in tutti quei tratti di strada dove si crea questo problema. Ripeto, la situazione è molto critica; conclude Spinelli; e mi rivolgo al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e all’Assessore alla mobilità Eugenio Patanè affinché spronano i vigili urbani a vigilare e a sanzionare chi commette infrazioni al codice della strada, soprattutto poi se queste mettono a serio rischio l’incolumità dei cittadini che ogni buona amministrazione dovrebbe tutelate”.

