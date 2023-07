A Porto Ferro è sempre tempo di festival fra Blues, rock e cantautorato

A Porto Ferro è sempre tempo di festival. Nuovo giro, nuova corsa e fuori tre nuove puntate di questa meravigliosa avventura estiva scandita al ritmo della musica Blues, indie rock e cantautorale. Tornano con tre appuntamenti di piena forma e assoluta sostanza “Vibes & Waves”, “BlueSunset festival” e “Un mercoledì da Cantautori”. Il popolo della baia e del Baretto ha risposto presente e si prepara ad accogliere, carico di entusiasmo, le nuove suggestioni in musica proposte fra scoperte e riscoperte che ben si coniugano con la filosofia degli organizzatori.

È la stagione che celebra il ventennale del Baretto di Porto Ferro, il calendario eventi è fitto e in accelerazione controllata ma costante. Tre date da segnare in rosso sul calendario degli eventi in musica del nord Sardegna.

Il 14 luglio appuntamento con Vibes & Waves che porterà sul palco del Baretto Fenech, opening Float.

Domenica 16 luglio spazio a BlueSunset con Betta & Luti feat. Carlo Sezzi.

Il 19 luglio invece, per Un Mercoledì da Cantautori, tocca a Mobili Trignani

Il festival Vibes & Waves, arrivato alla 6^ edizione e dedicato alle espressioni più interessanti del rock indipendente, per la sua terza uscita stagionale propone Fenech (opening Float). Sono una band Indie/Shoegaze, suonano insieme dal 2018. Nel Maggio 2022 pubblicano il loro primo EP, Anything, composto da 5 tracce che variano dallo Shoegaze al dream pop con forti influenze Indie. Nel 2023 partecipano al Green fields Fest e nello stesso anno partecipano alla compilation tributo del trentennale di Souvlaki, album cult degli Slowdive: 10 band sarde che ricreano i brani del disco. Sono al lavoro per la pubblicazione del loro primo LP che verrà rilasciato nel 2023. I Fenech sono Mauro, Ovidio, Alessandro, Gianni e Carlotta.

advertisement

Il BlueSunset (festival blues giunto alla sua 7^ edizione) torna a colpire dritto a cuore e anima con Betta & Luti feat. Carlo Sezzi, ormai di casa a Porto Ferro: progetto musicale nato dall’incontro di Elisabetta Maulo e Roberto Luti, due artisti nel senso più vero e pieno della parola. Un approccio “alla materia musicale” non ortodosso ma capace di conquistare ed esprimere il puro sentimento del blues. Un invito a farsi travolgere dalla musica, lungo un viaggio alla scoperta dei generi che hanno influenzato l’essenza del duo, dal rock al jazz, da New Orleans al Mississippi, da Bessie Smith a allo spiritual di Blind Willie Johnson ed oltre ancora.

Un Mercoledì da cantautore, ultimo nato in casa Baretto, si prepara invece ad ospitare Mobili Trignani: Nicola canta e suona basso, ukulele, valigia ritmica e synth); Fabrizio è il “direttore d’azienda” (chitarre e voce), cantautore abruzzese che si occupa di canzoni dal 2012. Ha un’indole pop e pur ispirato da catastrofi, non riesce comunque a scrivere canzoni tristi. Nel 2016, nel segno dell’amicizia, incrocia la sua strada con Nicola e forma i Mobili Trignani. Nell’estate 2017 il primo tour nazionale “In Consegna”. Nell’estate 2018 bissano l’esperienza in duo con il tour “Aperto anche la Domenica”. Nel loro matto 2020 lavorano in remoto, progettando e realizzando un tour in Sardegna e in Abruzzo. Nuovo disco e due EP nel 2022. “È raro non ricordarsi dei Mobili Trignani mentre ci si fa la doccia” (Cit.).

Il BlueSunset festival prosegue il 20 luglio 2023 con l’Armonica Night con Davide Speranza – Danny Del Toro feat. Bluesunset Band (Sezzi, Leoni e Ogana).

A seguire il 27 luglio 2023 – Marco Pandolfi trio feat. Carlo Sezzi.

02 agosto 2023 – Stef Rosen feat. Carlo Sezzi.

09 agosto 2023 – Lakeetra Knowles & Bluesunset band.

16 agosto 2023 – Bluesunset band & Claire MgGee.

23 agosto 2023 – Sacromud.

31 agosto 2023 – Francesco Piu trio.

09 settembre 2023 – Bad Blues Quartet.

Il Festival Vibes & Waves torna venerdì 21 luglio 2023 con Black Snake Moan opening Soulstones.

E ancora venerdì 28 luglio 2023 con Loose Sutures.

Giovedì 03 agosto 2023 con Lo Stranieroe.

Venerdì 25 agosto 2023 – Gentilesky & Clvbs.

Un mercoledì da cantautori (tutti i mercoledì di luglio) si chiude il 26 luglio 2023, Ore Orin. La novità assoluta è Un Venerdì da Cantautori (tutti i venerdì di settembre).

01 settembre 2023 – BlackBoards.

08 settembre 2023 – Vincitori del Claudia Aru contest.

15 settembre 2023 – Bandito.

22 settembre 2023 – Vanessa Bissiri

29 settembre 2023 – Raffaele Puglia.

Per altre notizie clicca qui.