38° Ittiri Folk Festa

38° Ittiri Folk Festa; non solo i balli ma anche i sapori del mondo con la cena etnica; A Ittiri confronto tra i piatti tipici di Perù, Ecuador, Georgia, Molise e Sardegna

38° Ittiri Folk Festa: “Everyone can dance”, tutti possono ballare ma anche tutti possono cucinare. Un altro dei punti di incontro e scambio di culture di Ittiri Folk Festa è la Rassegna di sapori e musica dal mondo in collaborazione con l’associazione “Mela Bacata”. Lunedì alle 21.30 in piazza Marconi le proposte gastronomiche e musicali di Perù, Georgia, Ecuador, Molise e Sardegna.

khinkali, un piatto nazionale costituito da un involtino di pasta ripiena di diversi tipi di carne trita, cipolle e spezie, condito con pepe nero sulla superficie. I khinkali vanno mangiati rigorosamente con le mani, perché utilizzando forchetta e coltello si perde il succo interno che è l'ingrediente più buono e caratteristico del piatto. La National Dance Company di Tbilisi cucinerà i khinkali.

Cucina del Sudamerica con il lomo saltado peruviano piatto molto diffuso a partire dall’Ottocento, epoca dell’inizio dell’influenza cinese in Perù, che verrà proposto dall’Asociciòn cultural Sentymento y tradicion di Lima. L’influenza orientale si riconosce dalla tecnica di cottura in pentola ad alte temperature, oggi conosciuta in Perù come salteado.

Si tratta di un piatto unico a base di carne di manzo (il termine spagnolo lomo indica il taglio che in Italia si chiama nodino o carré) tagliata a striscioline e saltata in padella assieme a cipolle e peperoni. Viene spesso usato il peperoncino giallo peruviano. Viene servito generalmente con riso scondito o patate.

Due le proposte italiane.

Il Gruppo Folk Zigh-Zaghini si cimenterà nel Pan unto molisano, uno dei piatti più tipici della zona. Questa pietanza si compone di pane di grano duro ben imbevuto di olio e condito con pomodori, peperoni (friggitielli), salsiccia, odori vari.

L’associazione Mela Bacata preparerà un piatto particolare con una base di pane zichi e altri ingredienti a sorpresa.

Il commento musicale sarà curato dagli stessi gruppi oltre che dal Grupo Indoamerica dell’Ecuador.

La serata sarà aperta alle 19.30 nel cortiletto Centro CAS, ex suore Celestine di via d’Arborea con lo spettacolo di Stefano Floris “Danzando sotto la pioggia”.

Collabora a Ittiri Folk Festa il Bolotana Folk Festival. Tra i partner la Fondazione Sardegna e la Fondazione Alghero. L’evento ittirese è inserito nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio.