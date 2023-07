38° Ittiri Folk Festa: Premio Zenìas a Pino e gli Anticorpi – Domenica la Messa dei Popoli e la Gran Parata con oltre venti gruppi stranieri e sardi

Domenica Ittiri Folk Festa propone due eventi particolari: alle 11 nella Chiesa di San Pietro la Messa dei Popoli cantata dal coro di Ittiri (la celebrazione è dedicata quest'anno a Don Mario Simula) alla quale partecipano alcuni dei gruppi stranieri e il Molise. Alle 18 invece la Gran Parata per le vie che vedrà sfilare tutti i gruppi stranieri, italiani e sardi, per un totale di 21 formazioni e circa 300 persone che danzano e suonano per la gioia degli spettatori che affollano il percorso e vengono non di rado coinvolti nello spettacolo.

Alle 22 ancora balli al Parco “Missingiagu” con Senegal, Bolivia, Nuova Zelanda, Perù, Georgia, Molinas, Florinas e Oristano.

Da ricordare che sino a domenica è possibile visitare le mostre ospitate nelle case e palazzine degli ittiresi.

Premio Zenìas

Come consuetudine il sabato mattina è dedicato all’accoglienza delle delegazioni straniere. Presenti nella sala del Consiglio Comunale di Ittiri le delegazioni di Perù, Ecuador, Molise e Georgia ai quali il sindaco Antonio Sau ha donato alcuni libri e un video su Ittiri e il territorio. A loro volta i gruppi hanno donato alcuni oggetti caratteristici della propria cultura e tradizione. Presenti alla cerimonia anche l’assessore regionale degli Enti Locali Aldo Salaris oltre ai comandanti della stazione dei carabinieri, della polizia locale e della Compagnia Barracellare.

Da ricordare la collaborazione del Bolotana Folk Festival. Tra i partner la Fondazione Sardegna e la Fondazione Alghero. Riconosciuto tra i grandi eventi di folklore della Regione Sardegna, Ittiri Folk Festa è inserito nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio.

Le dichiarazioni

Il sindaco Antonio Sau

“Per la comunità ittirese è una gioia e un onore accogliere gli ospiti degli altri Paesi. E lo facciamo da 38 anni grazie all’idea che ha avuto l’associazione Ittiri Cannedu. C’è una Ittiri in movimento durante Ittiri Folk Festa perché ci sono mostre, incontri e tanti eventi”.

Baingio Cuccu, assessore comunale alla Cultura

“Il tableaux vivant che spettacolarizza l’evento quando ci fu la visita della principessa Jolanda e l’apertura del Museo dedicato a Liliana Canu sono le due chicche fra tanti eventi interessanti che testimoniano la nostra cultura e tradizioni”.

Michele Pais, presidente del Consiglio regionale

“Tra le manifestazioni disseminate in Sardegna, Ittiri Folk Festa è una delle più antiche e solide nel conservare la nostra storia. Ittiri è nel Coros e il termine nell’antica Grecia indicava chi danzava e cantava per il dio, quindi tutto torna. C’è un filo d’orbace che unisce tutti i popoli del mondo e fa capo in questi giorni a Ittiri”.

Leonardo Marras, presidente Premio Zenìas

“Abbiamo premiato Pino e gli Anticorpi per la loro comicità stravagante e straordinaria, perché hanno portato un pezzo di Sardegna prima in contesti regionali, poi nazionali e quindi internazionali con creatività e talento”.

Stefano e Michele Manca

“Non ce l’aspettavamo, a vedere l’albo d’oro del Premio siamo degli intrusi. E’ bello e ci serve da sprone a proseguire con quello che stiamo facendo. Siamo partiti dal nostro garage e dal nostro garage di Sassari continuiamo a operare come base. Ci sarà una produzione teatrale prossimamente, una nuova commedia dal titolo “A nonno?” col punto interrogativo. Dopo 30 anni di carriera ci tenevamo a fare una cosa tutta nella nostra lingua, in sassarese. Comunque i non sassaresi possono vederla, perché la sottotitoleremo come per l’opera lirica”.