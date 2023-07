22/07 Sam Paganini @ Bolgia Summer Garden – Bergamo

La maratona elettronica estiva del Bolgia Summer Garden, top club a Bergamo, non si ferma. Sabato 22 luglio 2023, infatti, a far scatenare il giardino elettronico sull’A4 c’è il top dj producer italiano Sam Paganini. Il legame tra Paganini ed il pubblico del Bolgia è infatti di lunga data. Dunque sarà più di un party memorabile. Sarà una notte unica.

Sia Sam Paganini sia il Bolgia, nel tempo, sono cresciuti. Se il Bolgia è ormai da anni uno dei top club europei per quel che riguarda l’elettronica, l’attuale successo di Sam Paganini non nasce dal niente. La prima produzione importante l’artista, “Zoe” ed è del 1996. Da allora, Paganini è in continua ascesa. Dopo “Zoe”, ecco “Rave”, istant classic dell’album del 2014 “Satellite”, incluso di recente nelle compilation “Drumcode Presents: 2022” e “Global Underground #44 – Amelie Lens – Antwerp” nella potente versione dei colleghi Adam Beyer e Layton Giordani. L’album più recente di Sam Paganini è il maturo “Light + Shadow”, pubblicato a fine 2021. “Body Ride / Demone” è invece il nuovo lavoro di Paganini, pubblicato a fine maggio 2023. Quasi 140 bpm di energia, melodia, pura techno d’avanguardia. WET Open Air Festival, in Germania, al Badezentrum Sindelfingen, è il festival che lo attende assieme a colleghi come 999999999, Deborah De Luca, I Hate Models, Nina Kraviz. Non è tutto per il Bolgia. Infatti, nella Garden Room del top club sull’A4, sabato 22 luglio ’23 al mixer si fanno sentire solidi dj come Alex Rubino, Salvo V, Solid Ravers, Alessandro Quara, ormai garanzie vere del Bolgia di Bergamo.

Mentre nella Indoor Room la festa si chiama Souls e promette, come ogni sabato, elettronica e sonorità dei livello. Al Bolgia si balla dalle 23.30 alle 6.00 del mattino.

Il party che vede protagonista il top dj producer italiano Sam Paganini al Bolgia di Bergamo sabato 22 luglio 2023 è solo l’ennesimo appuntamento all’insegna dell’eccellenza nel top club sull’A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999 e KLANGKUENSTLER e il trio Franchino, 00Zicky e Jo Gala.

https://www.bolgia.it/sam-paganini-23/