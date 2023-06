Appuntamento venerdì 16 giugno ore 11:30 con il workshop “Digitale, offerta culturale e rigenerazione urbana”.

L’artigianato, la tecnologia ed il design sono i tre componenti di un’offerta che sta cambiando il modo in cui intendiamo la fruizione dei musei e della cultura in generale. Ma anche il modo in cui possiamo rapportarci alla città, in particolare alla rigenerazione urbana.

E le applicazioni non si fermano a questo. Possono interessare tutto il settore commerciale con la trasformazione degli affacci degli esercizi nella città. È la vetrina intelligente, vero sensore esterno dell’impresa commerciale.

Musei, città, vetrine sono interessate da nuove forme e nuove meraviglie agli occhi del visitatore che viene catturato da artefatti ingegnosi che uniscono manualità artigianale e tecnologie digitali per comunicare contenuti culturali.

Il workshop online “Digitale, offerta culturale e rigenerazione urbana”, dalle ore 11,30 su piattaforma Zoom, è diretto ad artigiani, architetti, informatici, esercenti commerciali. Ma anche a studenti d’arte ed architettura ed in genere a tutti i cittadini e le cittadine che vogliono approfondire il rapporto fra cultura e città in senso innovativo.

advertisement

Ne parleremo con Massimo Porcheddu, imprenditore e socio di primarie imprese attive nel settore delle tecnologie avanzate per l’offerta museale e la rigenerazione urbana. Anche co-designer in numerosi progetti di contaminazione fra abilità artigianali eccellenti e nuove tecnologie, a livello regionale, nazionale ed internazionale. Ad affiancare Massimo Porcheddu come discussant, l’esperto in politiche urbane e facilitatore della discussione Stefano Sotgiu.

Tutte le info per le iscrizioni al sito.

Per altre notizie clicca qui.