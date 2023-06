Workshop di Chiara Bersani a Sa Manifattura a Cagliari

Per il “Sottobosco” dell’artista e coreografa Chiara Bersani. Ultimi giorni per iscriversi al Workshop che si terrà a Sa Manifattura dal 26 al 28 giugno. Seminario aperto a persone con disabilità motoria che abbiano dai 14 anni in su



C’è ancora qualche giorno di tempo per iscriversi al workshop che la performer Chiara Bersani, selezionata nell’ambito del progetto europeo Stronger Peripheries, terrà a Sa Manifattura di Cagliari nei giorni 26, 27 e 28 giugno dalle 10 alle 18, sotto l’egida di Fuorimargine, in vista della restituzione finale al pubblico prevista per il 28 giugno alle 19 con partenza da Su Siccu.

L’obiettivo dell’artista è lavorare con ragazze e ragazzi che hanno disabilità motorie, ma anche con adulti con le stesse difficoltà, che siano disposti a relazionarsi con la memoria dei bambini e adolescenti che furono. Il laboratorio esplora il movimento, la parola e il suono, a partire dalle possibilità e dai desideri di ogni partecipante, attraverso l’immaginazione e il gioco. Non sono richieste competenze nell’ambito della danza o del teatro, ma volontà di partecipare a un’esperienza collettiva.

Il desiderio di Bersani è quello di confrontarsi con le comunità di persone con disabilità motoria in ogni luogo in cui svolge la residenza artistica, per porsi collettivamente alcune domande: qual è il rapporto di un corpo con disabilità con la natura? Che spazio possiamo immaginare e quindi creare grazie alla presenza collettiva dei nostri corpi? Quale sottobosco nuovo e accessibile può essere costruito dai nostri gesti? Quale linguaggio misterioso e silenzioso ci permette di comunicare, ascoltare e comprenderci in questo spazio?

Per info scrivere a formazione@chiarabersani.it

Il progetto di residenza “Sottobosco” vede come coproduttori italiani L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino (Italia); Teatro di Sardegna, Cagliari (Italia); Fuorimargine (Cagliari) e Bunker, Ljubljana (Slovenia) nell’ambito di Stronger Peripheries: A Southern Coalition, sostenuto da Europa Creativa.

Partecipano alla produzione anche i partner internazionali Theaterfestival Boulevard (s-Hertogembosh, Olanda), Centrale Fies (Dro, Italia), Tanzt Im August HAU Hebbel am Ufer (Berlin, BE), Rosendal Teatre (Trondehim, NO), Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts–de-France (FR), Kunstencentrum VIERNULVIER vzw/Arts Centre VIERNULVIER , Gent (BE).

BIOGRAFIA DI CHIARA BERSANI



La sua ricerca come interprete e autrice si basa sul concetto di Corpo Politico e sulla creazione di pratiche volte ad allenarne la presenza e l’azione. L’opera “manifesto” di questa ricerca è “Gentle Unicorn”, performance inserita nel circuito Aerowaves. Per il rigore nell’incarnare questo studio le viene attribuito il Premio UBU come miglior nuova attrice/performer under 35 del 2018. Nell’agosto 2019 durante l’Edinburgh Fringe Festival, Gentle Unicorn e Chiara Bersani vincono il primo premio per la categoria danza del Total Theatre Awards.

Bersani è artista sostenuta dal circuito apap – Advancing Performing arts project – Feminist Future, un progetto cofinanziato dal Programma Europa Creativa dell’Unione Europea, fino al 2024.