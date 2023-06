Windsurf, Cibatti-Mereu campioni d’Italia e Casula-Boetti oro negli Hobie Dragoon

Festeggiamenti nel capoluogo sardo per i neo e pluri-campioni del Windsurfing Club Cagliari Antonello Ciabatti e Luisa Mereu che anche si aggiudicano (per l’undicesima volta), il titolo di campioni italiani Hobie cat 16.

Dopo due giornate di altissima competizione. Sette prove in tutto, dal venerdì al sabato. Una costante minaccia di pioggia che si è riversata pesantemente la domenica, imponendo una prematura fine di campionato.

Al termine delle tre prove della prima giornata, Ciabatti e Mereu concludono al secondo posto (ma a pari punti), dietro le campionesse del mondo della categoria femminile Caterina Degli Uberti e Diana Rogge, del Tognazzi marine Village.

Poi, già all’inizio della seconda giornata, gli atleti cagliaritani prendono il sopravvento. Premiati dalla regolarità dei piazzamenti tra il secondo e il quarto posto, segnando le distanze da Alessandro Cesarini e Eleonora Tabussi del Centro velico 3D (a cui va il Trofeo Pecorini, in quanto vincitori dell’ultima prova), risaliti al secondo posto, e dall’equipaggio tedesco Hahn Ulf e Katrin Wiese-Dohse (primo Master) vincitore del bronazo.

Degli Uberti-Rogge hanno concluso quarte assolute, davanti ai tedeschi Jens Goritz e Kerstin Wichrdt.

“Siamo ormai agli ultimi colpi ogni vittoria vale almeno triplo”. Dichiara un più che soddisfatto Antonello Ciabatti.

“Il guaio è che continuiamo a divertirci. Per cui continuiamo a scendere in acqua ogni volta che ne abbiamo la possibilità”. Aggiunge Luisa Mereu.

Bene anche gli altri equipaggi cagliaritani. Con un ottimo sesto posto per Luca Marcis e Michela Piu, davanti al collaudato team Daniele Ciabatti-Paola Trois. Solo noni i campioni europei Piero Gessa e Roberto Dessy, che pagano la rottura della trozza a 50 secondi dalla quinta partenza e alcuni errori di interpretazioni del campo di regata.

Premiati i vincitori della categoria under 19, Valerio Tomassi e Eva Maria Orsolini, della Compagnia delle Vele di Roma. Negli under 21, prevale una portentosa Francesca Pedde con a prua Gabriele Usai, atleti del Wcc.

Il podio femminile premia l’indiscusso dominio di Caterina Degli Uberti e Diana Rogge che precedono le atlete Wcc Emma Costante e Clarissa Stinca, in ottima forma.

Tra i giovanissimi, si laureano campioni italiani Hobie Dragoon Giorgia Casula e Filippo Boetti del Windsurfing Club Cagliari. Hanno resistito al recupero di Leonardo Vascellari e Noa Lisci, sempre del WCC, premiati con l’argento. Seguiti, al terzo posto, da Maria Giulia Trevisan e Sofia Masi del Tognazzi marine Village.

Sul campo di regata, che non sempre ha premiato chi ha scelto il bordo verso terra, richiedendo attenzione costante e scelte rapide, condizioni di vento ottime il primo giorno, con uno scirocco teso intorno ai 16 nodi, per boline con equipaggi sempre al trapezio, e che è calato solo nel tardo pomeriggio.

Il sabato, una direzione abbastanza costante del vento e un’intensità mai superiore ai 10 nodi, diminuita nel corso della giornata, hanno consentito di svolgere ben 4 prove con partenze cadenzate e qualche ripetizione per partenza anticipata di gran parte della flotta che ha indotto la giuria a esporre la bandiera nera.

Grande variabilità tra coloro che hanno tagliato il traguardo al primo posto nel corso delle sette prove, a dimostrazione dell’alto livello della classe.

Impeccabile l’organizzazione del Windsurfing Club Cagliari. Come sempre all’altezza di eventi largamente partecipati, con una congrua flotta di assistenza a mare e attività a terra nel migliore Hobie way of life.

“È stato un campionato avvincente e pieno di colpi di scena, con condizioni ottimali nei primi giorni, nonostante previsioni che facevano temere il peggio. Abbiamo visto regate svolgersi all’insegna del fair play e nel più puro spirito agonistico. Con un’organizzazione perfetta e un comitato di giuria che è riuscito a far disputare ben 7 prove in 2 giorni. Siamo molto soddisfatti ma non sorpresi dai risultati di questo campionato, che premia l’assiduità e la competitività degli atleti del circolo, assieme ai fuoriclasse Antonello Ciabatti e Luisa Mereu”. Dice il presidente del WCC Roberto Festa.

Il prossimo appuntamento al Windsurfing Club Cagliari è per il fine settimana 9-11 giugno, con la regata nazionale Nacra 15 – European Superseries 2023.

Per altri aggiornamenti clicca qui.