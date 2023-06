VR Experience: premiata l’Accademia Sironi

Quest’anno la scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, grazie al corso di Tecniche di Ripresa tenuto dalla docente Sonia Golemme, ha sperimentato il cinema VR a 360°.

Prima in Italia in ambito accademico, permette una nuova fruizione cinematografica immersiva, la quale scardina le regole comuni del cinema conosciute finora. Dove le riprese, eseguite con speciali camere a 360°, non hanno inquadratura limitata da una cornice, ma sono una sfera infinita e continua.

Immediatamente apprezzati i lavori prodotti da Marta Manconi, Cristiano Mattei, Fabiana Miccio, Wanda Pianu, Giovanni Rosa, Rachele Setzu e Rebecca Setzu. Studentesse e studenti del Biennio specialistico in Cinematografia Documentaria. Giorno dopo giorno si stanno conquistando importanti premi e spazi nel panorama artistico, nei festival e concorsi.

advertisement

E proprio mentre inaugura a Milano “Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale” il primo spazio in Italia attrezzato per la realtà virtuale all’interno di una sala di spettacolo a pagamento e con programmazione regolare tutto l’anno, è notizia degli ultimi giorni che lo studente e artista Cristiano Mattei è stato selezionato con il suo corto VR a 360° dal titolo “Foolimmersion” per la prima esposizione virtuale internazionale sull’isola di Venezia: “Viral Human. Arte pubblica e Metaverso” promossa da MIRNArte e Creative Motion.

L’evento sarà visitabile dal 17 luglio al 2 novembre tramite l’applicazione mobile MIRNArte, scaricabile dal 25 giugno sugli store Apple e Google Play. Il catalogo della mostra sarà consultabile, sia in forma cartacea che in modalità digitale, a partire dal mese di luglio.

“Foolimmersion” nasce per la VR Experience, con uno sforzo non indifferente anche a livello estetico e narrativo.

Un importante e fondamentale passo in avanti per un’espressione narrativa e audiovisiva innovativa, che nasce dalla collaborazione tra la Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte. Coordinata dal docente Daniele Dore, e la nuova Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo, inaugurata quest’anno e coordinata dal docente Davide Bini.

L’Accademia Sironi continua così il suo percorso virtuoso e lungimirante che coniuga arti tradizionali e nuove tecnologie digitali, con un’offerta formativa all’avanguardia che la porta ai più alti livelli del panorama artistico nazionale e internazionale.

Per altre notizie clicca qui.