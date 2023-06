Volontari di Mondo Libero dalla Droga in piazza

Domani, Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti, i volontari di Mondo Libero dalla Droga in piazza in 5 diverse città

Il 26 giugno per chi si occupa di prevenzione ed è impegnato nel campo della lotta allo spaccio e ad arginare il dilagare del consumo di droga, non è un giorno normale, supposto che su questo tema esista mai un giorno “normale”.

Dal 1987, anno in cui l’Assemblea delle Nazioni Unite ha istituito questa giornata, per chi è impegnato nell’ambito della prevenzione, questa giornata ha un valore particolare: sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che il problema droga riguarda tutti, nessuno escluso, perché non la si può considerare circoscritto al singolo consumatore e alle loro famiglie, ma direttamente o indirettamente ci coinvolge tutti. Ecco perché si invita tutti alla mobilitazione attiva dandoci da fare uniti contro questa piaga sociale.

Tra le oltre 140 giornate istituite dalle Nazioni Unite, sui temi più disparati, quella del 26 giugno è tra le più importanti e significative. Portare avanti la battaglia contro la droga significa lavorare nella prospettiva di assicurare un futuro per tutti e, in primo luogo, delle nuove generazioni. È da folli pensare che si possa continuare a sottovalutare questo problema. Sondaggi attendibili rivelano che una altissima percentuale di ragazzi sotto i 25 anni, hanno fatto uso di sostanze illegali almeno una volta nella vita e, dato più preoccupante, la maggioranza hanno meno di 19 anni e ne fanno uso regolarmente. Ormai l’età della prima esperienza con la droga è scesa sotto i 12 anni.

Quale futuro attende questi ragazzi?

Non si può restare indifferenti! Bisogna fare qualcosa a riguardo!

Il filosofo L. Ron Hubbard scriveva: “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Nella giornata di domani lunedì 26, i volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology della Sardegna, si mobilitano in ben 5 città in tutte le province alla ricerca di alleati nella crociata contro le droghe che potremmo definire di libertà e sopravvivenza; libertà dalla droga e sopravvivenza per tutta la società. Lo faranno nelle strade del centro e nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, e a Olbia, Nuoro, Oristano e Sardara, invadendo strade e negozi con una valanga di libretti “La Verità sulla Droga” per promuovere a tutti il messaggio: vivi libero dalla droga!

