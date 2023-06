“Voice Hunter”, focus tv sui giovani cantanti romagnoli

Un focus realistico sul mondo dei cantanti emergenti. Un format tv dedicato ai nuovi “talent”, a quei giovani artisti romagnoli e non che ogni giorno – tra scantinati e sale prove – lavorano con tenacia e caparbietà per realizzare i loro sogni.

Si chiama “Voice Hunter” ed è il nuovo programma televisivo creato dal vocalist ravennate Marco Fiori, l’uomo della notte. Da venerdì prossimo (16 giugno), darà voce alle aspirazioni dei cantanti in erba.

Un po’ talk e un po’ reality, il programma racconterà per quasi due mesi il mondo dei “saranno famosi”. I loro progetti acerbi e la loro quotidianità. Un programma con una finalità nobile: regalare la ribalta agli interpreti non professionisti che, fino a ieri, si sono esibiti solo in famiglia o davanti agli amici.

Le puntate, che andranno in onda fino al 4 agosto, saranno trasmesse da venerdì prossimo (ore 19.35) sul canale digitale terrestre 80 e streaming del canale DI TV e sul canale Veneto “Super Six”.

Marco Fiori ha personalmente selezionato i cantanti. Li ha intervistati e descritti con linguaggio realistico. Si è ccupatoi della parte autorale, della regia e collaborando al montaggio. “Durante le mie serate nei locali mi sono spesso imbattuto in giovani artisti che hanno tanto da dire. Ragazzi più o meno talentuosi che lavorano ogni giorno a progetti musicali interessanti ma che faticano terribilmente ad uscire dall’ombra dell’anonimato. ‘Voice Hunter’ è una mano tesa a tutti questi giovani interpreti che spesso finiscono nel dimenticatoio. Spesso per mancanza di opportunità disperdendo un patrimonio di progetti che, in molti casi, invece varrebbe la pena valorizzare. Il programma non ha la pretesa di lanciare nessuno. Vuole solo raccontare, con il linguaggio spontaneo della quotidianità, le storie e i sogni di tanti giovani cantanti di cui, forse, un giorno sentiremo parlare”. Spiega Marco.

Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno caricate sul canale YouTube “Fiori Dellanotte“.

