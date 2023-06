L’evento enogastronomico organizzato da “Una Scuola Sarda” ha animato gli stand e i ristoranti del centro del comune italiano in provincia di Sassari

Nel corso del primo week-end di giugno si è tenuta la tre giorni di Vino Village. Il pubblico ha partecipato numeroso alle prime due serate; parzialmente condizionata dal meteo la giornata di domenica.

Nel complesso i risultati finali sono stati al di sopra delle aspettative, a dimostrazione della bontà di tutti quegli eventi che possono raccontare il territorio.

Il percorso enologico – accompagnato da sommelier ed esperti – è stato l’indiscusso protagonista.

I partecipanti hanno inoltre avuto la possibilità di venire a conoscenza di diverse eccellenze dell’isola (dagli oleifici ai panifici fino ad arrivare alla musica tradizionale, con protagonisti i cori Galòrj, Sos Oriundos e Aldia).

Il professor Carlo Marcetti, noto economista ed esperto di turismo, ha moderato il convegno “Risorse dei territori e valenze turistiche”.

Nel corso della conferenza sono state presentate esperienze di valorizzazione del territorio. Oltre al primo cittadino di San Teodoro, Rita Deretta, e alla sua vice nonché assessore al turismo Luciana Cossu, sono intervenuti Angelo Crasta (presidente di Oleificio Gallura), il dottor Roberto Carta (sindaco di Oschiri) e Giuliano Lenzini (patron di Enoturismo Sardegna e pioniere del mondo del vino applicato all’industria delle vacanze).

Vino Village si è rivelato evento capace di coinvolgere il territorio a 360 gradi. La disponibilità e la partecipazione dei ristoratori, che hanno creato menù ad hoc per le tre serate, ha dimostrato quanto la sinergia sia elemento fondamentale per sviluppare un turismo esperienziale. Uno strumento essenziale per ampliare la promozione e la conoscenza oltre il turismo balneare.

