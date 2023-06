Venerdì a Cesenatico il “latin jazz combo” di Paolo Marini

Il percussionista cesenate sarà il protagonista il 9 giugno della seconda data del “King on the Beach Music Festival”, la grande rassegna di musica dal vivo curata da Chicco Capiozzo sulla spiaggia del bagno Wanda a Ponente

Cesenatico, Latin Jazz. Dopo il debutto dello scorso 2 giugno con “Are you Strong”, l’originale show in salsa africana di Jabel Kanuteh e Marco Zanotti; venerdì prossimo 9 giugno (dalle ore 18), sulla spiaggia n.75 del bagno Wanda a Cesenatico Ponente, si celebra il secondo atto del “King on the Beach Music Festival”; la grande rassegna di musica dal vivo organizzata da Mauro e Matthew Mammana sotto la direzione artistica di Chicco Capiozzo.

Nell’area food & show del bagno Wanda è in programma il “latin jazz combo” del percussionista cesenate Paolo Marini che, per l’occasione, si esibirà con una line-up di assoluto prestigio: Enrico Cristiani al piano, Marco Rossi al contrabbasso, Giovanni Poletti alla tromba e Federico Tassani al trombone.

advertisement

Ne loro repertorio le migliori “cover” della storia della musica spigolando tra il Soul Funk e il Latin Jazz. In scaletta le hit di star internazionali come Omar Galliano, Amy Winehouse e Steve Wonder riarrangiati in chiave afro-cubana Jazz Rumba.

I brani fanno parte del secondo album di Paolo Marini – “The soul of tumbao” (Irma Records); un mix di canzoni originali ed altre scritte dallo stesso Marini attingendo ispirazione dall’anima del latin-jazz; con divagazioni nel funk e nello swing ma dando grande spazio al genio dell’improvvisazione.

Paolo Marini

Formatosi allo Stix di Perugia e alla Timba di Roma, Marini è un percussionista a 360°;ha studiato batteria jazz con il maestro Glauco Olendri. Ha approfondito la tecnica delle percussioni di varia etnia con percussionisti sudamercani del calibro di Candelo Cabezas (Columbia), Reinaldo Hernandez (Cuba), Marcos Rodriguez dos Santos (Brasile), Brahima Denbele’ (costa d’avorio), Chino Angel Chiang (Cuba) e Roberto Dimas (Brasile).

Il “King on the Beach Music Festival” si protrarrà per tutta l’estate: prossimo appuntamento il 16 giugno con la voce e il sax del “Soul Devil featuring Kenneth Bailey” (Info 3270106194).

Clicca qui per altre news