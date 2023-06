Veliamoci, Vela Day nel fine settimana veleggiate per tutti. Dai progetti Over 65 e Sail for Parkinson nascono grandi occasioni

In corso la 16ª edizione della Sail 4 Parkinson

Una settimana dedicata ai pazienti malati di Parkinson tra barca a vela, sport e natura, per una riabilitazione di gruppo stimolante e costruttiva.

E’ partita domenica 28 maggio la nuova edizione della “ Sail 4 Parkinson ”, il progetto riabilitativo di Parkin Zone Onlus rivolto alle persone affette dalla Malattia di Parkinson

E’ partito il 28 maggio il programma intensivo Sail 4 Parkinson –

con il contributo dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali –

che nelle ultime due edizioni di giugno e settembre 2022 è stato oggetto di uno studio scientifico in collaborazione con il Brotzu e l’Università di Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato.

Protagonisti dell’edizione 2023, dal 28 maggio al 4 giugno, sono 16 pazienti e i rispettivi caregivers; seguiti da uno staff multidisciplinare di professionisti sanitari che si occupano di Parkinson e per la prima volta parteciperanno neurologi e terapisti motori in formazione.

Percorsi personalizzati

I pazienti e i loro accompagnatori potranno approcciarsi alla vela grazie ad un percorso personalizzato e rievocativo del lavoro di coordinazione e collaborazione che si instaura nei team velici, in grado di spingere i partecipanti oltre i limiti della patologia.

Lavoreranno inoltre con istruttori qualificati e specializzati in attività strettamente legate all’ambiente marino e non, quali:

vela, surf, sup, yoga, danza terapeutica e musico terapia che si affiancheranno durante tutto il percorso, al neurologo Dott. Nicola Modugno, Presidente Parkin Zone ONLUS e Direttore del centro Parkinson e disturbi del Movimento presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) e alla psicoterapeuta Dott.ssa Silvia Della Morte, Mindfulness e Compassion Focused therapist.

Il programma è completato da incontri di psicoterapia individuale e di gruppo; e da training sulla consapevolezza attraverso le attività di meditazione, di scambio e condivisione del vissuto e delle emozioni percepite.

Sail 4 Parkinson

La Sail 4 Parkinson è un’esperienza costruttiva volta a migliorare il benessere psicofisico dei partecipanti. Tutte le attività in programma sono finalizzate a stimolare lo sviluppo delle capacità di adattamento nei vari contesti naturali sollecitando così l’apprendimento e l’utilizzo di nuovi schemi cognitivi e comportamentali più consapevoli e funzionali, utili da riprodurre anche in contesti di vita quotidiana.

L’esperienza di gruppo, evidenzia quanto la forza della relazione sia in grado di produrre importanti cambiamenti e di attivare dinamiche di scambio, di ridistribuzione dei ruoli e di impegno nell’aiutare e lasciarsi aiutare, sia per i pazienti che per i caregivers.

I risultati e gli obiettivi, sono molteplici:

contrastare la depressione e l’ansia che accompagnano questo tipo di malattie; agire sulla consapevolezza dei deficit e potenziare la consapevolezza dei nuovi tempi di esecuzione; migliorare la gestione emotiva e relazionale e di conseguenza anche le proprie performance motorie, superare i propri limiti, uscire dall’isolamento, sviluppare la percezione verso le stimolazioni ambientali.

Inoltre, con le diverse attività, i pazienti vengono guidati alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della Sardegna, per vivere la destinazione in modo più autentico e coinvolgente.

Momento di condivisione tra medico e paziente

La S4P infine, rappresenta un momento unico di condivisione tra medico e paziente.

Tutto ciò è supportato da recenti studi scientifici che affermano come l’attività fisica regolare e costante possa contrastare l’evolversi della malattia e migliorare la qualità di vita del paziente. I risultati ottenuti nelle scorse edizioni, dimostrano come, solo dopo una settimana di lavoro intensivo a contatto con la natura, i pazienti migliorano la gestione di alcuni aspetti della malattia e la loro qualità di vita, oltre che il loro stato emotivo. La ricerca è stata presentata in occasione delle ultime due edizioni del Congresso Nazionale dell’Accademia LIMPE-DISMOV a Napoli e a Padova.

La Sail 4 Parkinson nel corso dell’ultimo anno, proprio in virtù delle indicazioni ottenute grazie allo studio scientifico è stata rivisitata ed adesso è costituita da un percorso a tappe che parte proprio in Sardegna con la vela con derive, il surf da onda e il Paddle, prosegue in Liguria ad Andora con la vela d’altura e termina alle Canarie a Fuerteventura con il surf da onda e il kite surf come protagonisti, in collaborazione con altre associazioni italiane ed europee.

Dichiarazioni

“Il motivo della Sail4Parkinson non è uno, bensì molteplici” – spiega il Dott. Nicola Modugno – “Creiamo così un metodo riabilitativo sportivo, alternativo, intensivo e multimodale. Tra gli obiettivi abbiamo quello di ottenere risultati duraturi nel tempo, promuovendo un cambiamento di attitudine nei pazienti; sfruttando i benefici sintomatici e neuroprotettivi che la pratica sportiva consente di ottenere. Per noi è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson; e nello stesso tempo ispirare altre persone con il Parkinson a mettersi alla prova per superare i propri limiti, spesso apparenti, derivanti dalla malattia”.

La malattia di Parkinson

La malattia di Parkinson è una malattia neuro-degenerativa frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo ed un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta il secondo disordine neuro-degenerativo, in termini di frequenza, dopo la malattia di Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della età avanzata; ma sempre più spesso colpisce persone ancora in età lavorativa e in una fase molto attiva della vita. La malattia di Parkinson colpisce non soltanto il paziente, ma l’intero nucleo familiare con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali.

Parkin Zone Onlus è un’associazione non lucrativa di utilità sociale, fondata nel 2004 a Roma e presieduta dal dott. Nicola Modugno, neurologo e direttore del centro Parkinson e disturbi del Movimento presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS). La Onlus ha lo scopo di utilizzare le arti e le attività sportive e motorie per sviluppare strategie assistenziali e riabilitative per la Malattia di Parkinson; oltre ad offrire sostegno pratico e psicologico ai malati e ai loro familiari, attraverso la conduzione di varie attività di sostegno, fra le quali laboratori artistici, gruppi di ascolto e corsi informativi.