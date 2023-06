Vanni Lai presenta il suo primo romanzo, “La cantadora”

Éntula torna a Sassari martedì 13 giugno con Vanni Lai, che presenterà, in dialogo con Veronica Monti, “La cantadora”. Il suo romanzo d’esordio in uscita il 9 giugno per minimum fax. La presentazione si terrà alle 18.30 al Padiglione Tavolara.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Padiglione Tavolara, la casa editrice minimum fax, la libreria Koinè Ubik di Sassari, Florgarden e Studio Massaiu.

L’opera

Sulle strade polverose della Sardegna di inizio Novecento, un calesse viaggia da un paese all’altro, di festa in festa. Lo guida una vedova armata di pistola, dalla strana personalità «di fattucchiera e di dea». La Cantadora (così la chiamano) è una stella oscura, l’unica donna in grado di sfidare gli uomini nelle gare a chitarra. Esibizioni che durano fino a tarda notte. I cantori, per un piatto di minestra e qualche bicchiere di vino, si alternano sopra palcoscenici fatti di tavolacci davanti a piazze gremite e bercianti.

Ma Candida Mara – questo il suo vero nome – possiede il dono di stregare, di piegare la volontà altrui grazie alla sua voce. L’ultimo a donarle il cuore sarà Antoni Zusepe, con il quale metterà su un allevamento di cavalli arabi destinati a corse clandestine e spericolate, arena ideale per avventurieri e assassini senza scrupoli.

Manesca e attaccabrighe, adorata e detestata, Candida Mara fu la prima donna del canto a chitarra, capace di opporsi con le sue scelte di vita a una società maschilista e retriva. Affascinante ma cancellata dalla memoria per ignoranza e vergogna, ancora oggi è una figura circondata dal mistero. A mettersi sulle sue tracce, tra la polvere degli archivi, l’omertà degli anziani e i depistaggi di strani musicologi, è uno scrittore fallito e appassionato di western.

Nella ricerca lo aiuteranno la giovane Aleni e un grammofono d’oro che sembra custodire il segreto di vecchie storie sepolte.

L’autore

Vanni Lai è nato e vive in Sardegna. Due volte finalista al Premio Italo Calvino, ha pubblicato racconti su varie riviste. La Cantadora è il suo primo romanzo.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali. Media Partner Sardinia Post.

