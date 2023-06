Valledoria International Beer Fest 2023: dal 2 al 4 giugno 2023

Evento in programma il 2, 3 e 4 giugno 2023

Valledoria International Beer Fest 2023: torna nel nord Sardegna, a Valledoria dal 2 al 4 giugno, la seconda edizione di uno dei festival più interessanti del territorio. Arriveranno birre da tutta Europa, Stati Uniti e Australia. Un vero e proprio happening dedicato alla birra ma non solo. Nei tre giorni ci sarà spazio alla musica e al divertimento e poi stand di food&beer, concerti, animazione, artisti di strada e giochi per bambini. Classica anche la location dell’evento: corso Europa, per un interessante prologo del Rock ‘n beer il grande evento in programma ad agosto. Tutto per tre giorni dalle 11 fino alla mezzanotte. Organizzazione della AEBV.

Non mancano le attività per i più piccoli

Ecco le attività per i più piccoli proposte dal BuskerDoria Festival all’interno dell’International Beer Fest:

TRIC E TRAC: lunapark di giochi antichi e tradizionali in legno, studiati e realizzati per coinvolgere non soltanto i bambini, ma anche anziani ed intere famiglie. Dalle ore 11 alle ore 14.30 il Ludobus della compagnia TRICIRCO propone queste attività che non potete assolutamente perdervi!

In contemporanea dalle ore 11 alle ore 13 potrete imparare l’arte della GIOCOLERIA e BOLLE DI SAPONE partecipando ai laboratori condotti da Matty e Francy per i bimbi dai 6 anni in su. Le pratiche di giocoleria permettono di esprimersi creativamente in libertà. In questo percorso l’obiettivo é quello di portare i piccoli partecipanti a fare esperienza del proprio corpo e delle proprie abilità, mettendosi in gioco con la giocoleria e le bolle di sapone e attivando un’attenzione alla qualità dei gesti, della delicatezza, imparando a relazionarsi con il proprio corpo e con l’oggetto.

