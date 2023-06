Valerio Rimondi e Liana Fava su Porsche 911 della Nettuno Bologna vincono la Baia delle Ninfe.

Sul podio Giovanni Gualtieri e Mario Perri su A112 e Massimo Cecchi ed Emma Graziani su Alfa Romeo Giulietta Sprint.

Alghero (SS) 11 giugno 2023 – Sono i bolognesi Valerio Rimondi e Liana Fava su Porsche 911 della Scuderia Nettuno Bologna i vincitori della XVIII edizione della Baia delle Ninfe, sesta prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2023. L’apprezzatissimo appuntamento sardo è stato organizzato dall’ASD Riviera Sport retta dal giovane e motivato Pietro Pes di San Vittorio. Con il supporto dell’ACI Sassari, della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

I coniugi emiliani al loro debutto nella stagione 2023 hanno siglato il successo costruendolo prova dopo prova a partire dalla prima tappa del sabato, dove hanno allungato il vantaggio a suon di precisione in prova e sui pressostati, nonostante la “ruggine” e mantenendo la concentrazione anche sulle nuove prove della seconda giornata di gara in cui il percorso, per la prima volta, si è sviluppato fino alla Pelosa di Stintino. Splendida spiaggia famosa in tutto il mondo per il colore delle sue acque cristalline.

Il primato in RC5 che costituisce anche e soprattutto la seconda posizione della Classifica Generale è toccato di diritto al fiorentino Giovanni Gualtieri e navigato dal modenese Mario Perri sulla più recente A112, mentre a completare il podio sono i fiorentini Massimo Cecchi ed Emma Graziani su Alfa Romeo Giulietta Sprint.

“Siamo molto soddisfatti del risultato considerando che purtroppo non siamo riusciti a partecipare alle prime gare del Tricolore – ha detto Valerio Rimondi – ed è per questo che vogliamo essere presenti agli appuntamenti della seconda parte della stagione. La gara è obiettivamente molto bella con passaggi e paesaggi mozzafiato. Avremmo probabilmente gradito delle prove più cadenzate che siamo certi gli organizzatori vorranno allestire nella prossima edizione”.

La Scuderia Nettuno Bologna ottiene di diritto la classifica tra le scuderie, ottenendo l’en plein del podio e non solo, grazie alla partecipazione di ben 9 equipaggi. Un messaggio di grande sportività considerando che la scuderia emiliana presieduta da Massimo Cecchi è ovviamente sodalizio sportivo che, insieme alla Bologna Squadra Corse, ha sede nel cuore delle aree fortemente danneggiate dall’alluvione delle scorse settimane.

“Abbiamo voluto essere presenti in Sardegna perché è una gara che ci piace moltissimo. Sono soddisfatto del mio risultato di equipaggio, nonostante il traffico in prova che ci ha fatto perdere centesimi preziosi, soprattutto nella prima tappa. In ogni caso avere la possibilità di guidare su questo percorso è davvero uno spettacolo unico”.

Ai piedi del podio della generale sono i piacentini Massimo Bisi e Claudio Cattivelli sulla fida Porsche 356 coupé del Registro Italiano Porsche 356. L’equipaggio TOP ottiene anche la seconda posizione della combattutissima categoria RC3. Categoria completata dai milanesi Gerardo Nardiello e Manuela Grassi su Morris Mini Cooper S del 1968.

Le ladies Rossella Torri e Caterina Vagliani su A112 della Franciacorta Motori sulla fida A112 del ’73 ottengono sia i favori della classifica femminile che la sesta posizione della Classifica Generale e il podio di RC4. Categoria completata dalle protagoniste del derby delle dame, ovvero l’equipaggio TOP composto dalla milanese Gabriella Scarioni. Navigata per l’occasione della campana Valeria Gallotta sulla Mini Cooper della Nettuno Bologna. Equipaggio che ottiene la decima posizione della Classifica Generale.

La settima piazza vede Giovanni Prandelli e Loredana Pasotti sulla Porsche 356 B della Scuderia Emmebi 70 ASd. Ai piedi del podio della RC3 mentre più attardati sono i padroni di casa Alessandro Virdis e Silvia Giordo sulla ammiratissima Porsche 356 A Speedster. Con la caratteristica livrea dei Quattro Mori che orgogliosamente portano su tutti i campi di gara del Campionato Italiano. Noi assoluti sono Domenico Gianotti e Antonella Zanotti ancora su vettura di Stoccarda, ovvero una spettacolare 356 AT1 del 1957.

Vincitori dell’ACI Storico Power Stage Classic sono Armando Fontana e Tiziana Scozzesi su Lancia Fulvia Fulvia Coupè del 1966 che non hanno potuto invece completare la gara del CIREAS a causa di una foratura.

La competizione, coordinata dall’esperto direttore di gara Fabrizio Bernetti si è disputata in condizioni climatiche eccellenti. Unitamente alla bellezza dei paesaggi, fanno della Baia delle Ninfe, uno degli appuntamenti più importanti del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Molto apprezzato il “terzo tempo2, ovvero la cerimonia di premiazione tenuta dopo il momento conviviale. Sul prato dell’hotel Corte Rosada, davanti allo spettacolare golfo della Baia delle Ninfe. Alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci e del presidente della Commissione Regolarità di ACI Sport Luca Monti.

