Uscita cover “Rockin’n’Rollin” di “The Incredibile Borgo Band”

In uscita venerdì 7 Luglio 2023 per Bolognina Dischi la coveraccia della mitica “Rockin’n’Rollin'” (1983) di Scialpi in versione 2023 (40-esimo anniversario) calata con ignoranza nella realtà paesana di un piccolo borgo medioevale emiliano ai confini con la Romagna: Castel San Pietro Terme.

Suonata dalla “The Incredibile Borgo Band” composta per l’occasione da Marco Negroni (ex Primadonna voce), Alessio AMOS Amorati (Magenta#9 – RAIN cori e chitarra), Emanuele Pieroni (chitarra), Andrea KAPPA Martelli (Acoustic Rock Jam, The Flood, ARJ basso), Bonimba (tastiere), Franz Brini (batteria), Davide ed Emanuela Tonioni (cori) arrangiata e prodotta da Giuseppe Bassi. Registrata al Fear Studio da Gabriele Ravaglia. Mix e master di Giuseppe Bassi. La canzone sarà l’inno della manifestazione musicale “ROCK IN BORGO” che si terrà il 5 Settembre proprio nel Borgo di Castel San Pietro Terme in concomitanza con i festeggiamenti per la Carrera e per il Settembre Castellano.

