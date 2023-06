UniCa e TERNA: insieme per un Master di II Livello

UniCa e Terna: al via la 2^ edizione del Master di II Livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”

Lunedì 26 giugno alle ore 11, presso l’Aula Magna della facoltà di Architettura di UniCa (via Corte d’Appello 87) sarà presentata la seconda edizione del Master di II Livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”. Promosso da Terna, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno.

Le iscrizioni al master sono aperte fino al 4 settembre. Al termine dei 12 mesi di corso, i 19 studenti selezionati saranno assunti da Terna nella sede di Cagliari.

