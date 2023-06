Le opportunità di business in Ucraina per le imprese italiane sono state al centro di un convegno che si è svolto a Roma. E’ stato organizzato dalla task force per la ricostruzione dell’Ucraina del Ministero degli Affari Esteri, e da rappresentanti del Governo ucraino. Tra i relatori il Ceo di Ukraine Invest, Sergiy Tsikvach, intervistato dal direttore di The Odessa Journal Ugo Poletti per l’agenzia Italpress.

