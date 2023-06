I rapporti tra Italia e Ucraina “sono eccellenti”. “Stiamo dando un sostegno a 360 gradi, a livello politico, economico, militare, umanitario, sia a livello bilaterale che mutilaterale. Su questo gli ucraini sono molto grati”. Lo ha detto Pierfrancesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina, in un’intervista al direttore di The Odessa Journal Ugo Poletti per l’agenzia Italpress.

