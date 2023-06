Trionfo per il cinema sardo a Monaco di Baviera

Il Cinema sardo trionfa a Monaco di Baviera: vince “Mammarranca” di Francesco Piras e di Bruno Mossa

È stata una serata all’insegna del cinema di qualità quella organizzata dall’Associazione Monacorti il 22 giugno 2023 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera.

La cinematografia Made in Sardegna ha mostrato il suo nuovo volto con alcuni dei film della rassegna itinerante Visioni Sarde.

Il linguaggio cinematografico è, del resto, uno strumento eccellente per far conoscere la nostra realtà oltre mare e oltre i facili stereotipi. Il cinema aiuta a leggere il nostro mondo e offre gli strumenti per interpretarlo; grazie alla grande forza di suggestione che induce gli spettatori ad immedesimarsi nei personaggi.

Per la serata di Monaco sono stati selezionati: “Fradi miu” di Simone Contu, “Mammaranca” di Francesco Piras; ma anche, “Santamaria” di Andrea Deidda e “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga.

advertisement

Francesco Piras e Giorgia Puliga, collegati online, hanno dialogato con il pubblico, approfondito i temi che hanno suscitato maggiore interesse e offerto vari spunti di riflessione.

Al termine della visione e dell’incontro con i registi il pubblico ha infine decretato quale vincitore il film “Mammarranca” di Francesco Piras.

Organizzatore della bella serata di cinema è Natale Rampazzo con lo staff di Monacorti; grazie anche all’impeccabile collaborazione di Giulia Sagliardi, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera.

Co-organizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Cineteca di Bologna il progetto Visioni Sarde può considerare di aver raggiunto brillantemente gli obiettivi prefissati. Rilevante anche l’apporto fornito alla riuscita dell’impresa dall’Associazione “Visioni da Ichnussa” e dal circolo “A. Gramsci” di Torino.

Clicca qui per altre news