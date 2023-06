Tre festival animano l’estate del Parco Archeologico del Sinis a Cabras. Dal 27 giugno al 2 luglio, dal 4 al 6 luglio e dal 7 al 9 luglio la staffetta tra il “Festival Internazionale dell’Archeologia”; “Sardegna Archeofilm Festival” e il “Festival Letterario dell’Archeologia”

19 giugno 2023 – Tre Festival – uno archeologico, uno cinematografico e uno letterario – animano l’estate di Cabras e Paulilatino, portando nello splendido scenario del Parco Archeologico naturale del Sinis una lunga serie di personaggi di fama nazionale e internazionale. Un programma ricco di appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori e al pubblico generalista, volti ad esplorare i possibili legami tra l’archeologia e la cultura in tutte le sue forme, che si susseguiranno dal 27 giugno al 9 luglio, con una piccola ulteriore parentesi l’1 e 2 agosto.

Si comincia con la seconda edizione del “Festival Internazionale dell’Archeologia. L’Isola dei Giganti 2023“, dal 27 giugno al 2 luglio, con il prefestival a Paulilatino e le seguenti serate a Cabras, tra i giardini del muso civico Giovanni Marongiu e la piazza centrale di San Giovanni di Sinis. Più di 30 protagonisti, un ciclo di concerti, un programma di visite guidate e una Summer School compongono il vasto programma della prima delle tre rassegne estive. Tanti gli ospiti di prestigio, tra filosofi, scienziati, artisti e sportivi, tra cui spiccano i nomi di Peppe Servillo, Piergiorgio Odifreddi, Cristoforo Gorno, Linda Raimondo, Alessandro Giuli, Sabrina Giannini.

Segue, dal 4 al 6 luglio la prima edizione di “Sardegna Archeofilm Festival”, il Festival Internazionale del Cinema Archeologico. Una tre giorni di proiezioni, masterclass e talk con al centro il cinema, ma anche le nuove tecnologie, quali strumenti di divulgazione dell’archeologia stessa, tra ospiti di spicco come Paolo Mieli, Nicolò Bongiorno, Franco Mezzena e Francesco Tiboni.

Non mancherà inoltre uno speciale premio assegnato dal pubblico. A fare da sala cinematografica d’eccezione, il Villaggio di San Salvatore a Cabras; un suggestivo borgo in cui è presente un ipogeo dove veniva praticato il culto delle acque; uno dei siti archeologici gestiti dalla Fondazione Mont’e Prama e che, dopo quattro anni, grazie ad essa tornerà visitabile al pubblico. Il paese, inoltre, disabitato per la maggior parte dell’anno, tra gli anni ’60 e ’70 è stato set di film western. “Sardegna Archeofilm Festival” nasce in collaborazione con Archeologia Viva insieme a Babel Festival, Cineteca Sarda e Fondazione Sardegna Film Commission.

Terza tappa, da 7 al 9 luglio e poi ancora l’1 e 2 agosto, il “Festival Letterario dell’Archeologia”; che si svolgerà di nuovo nel Villaggio di San Salvatore. Una rassegna letteraria con quattordici volumi presentati da autrici e autori; spettacoli dal vivo con Andrea Purgatori, Makkox e Valerio Aprea; cinque concerti musicali tra cui i live di Moses, Nitro e Meg. Saranno quindi i libri i veri protagonisti dell’iniziativa, ulteriore leva di valorizzazione dei territori millenari, noti per i loro Giganti, e strumento per toccare i più disparati temi culturali. Tra le autrici e gli autori, Ester Viola, Annalisa Cuzzocrea, Ben Pastor, Marco Frittella, Gino Castaldo, Alberto Grandi, Cristina Caboni. (Le date dell’1 e 2 agosto prevedono inoltre due concerti, a pagamento, in collaborazione con Dromos Festival).

Le diverse manifestazioni sono promosse dalla Fondazione Mont’e Prama in collaborazione con il Ministero della Cultura; la Regione Autonoma della Sardegna tramite Centro regionale di Programmazione e Assessorato della Pubblica istruzione; beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Comune di Cabras; il Sindaco Andrea Abis interverrà alle giornate inaugurali e conclusive di tutti e tre i Festival, il Comune di Paulilatino; la Fondazione di Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari; con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. “Sardegna Archeofilm Festival” inoltre si avvale della collaborazione di Firenze Archeofilm/Archeologia Viva, Babel Festival, Cineteca Sarda e Fondazione Sardegna Film Commission.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito – informazioni su www.isoladeigiganti.it.