Trasporto merci in tilt in Sardegna: il PD chiede soluzioni urgenti alla regione.

Deriu: “situazione insostenibile per lavoratori e aziende del settore”.

La situazione riguardante l’impossibilità di imbarcare alcune tipologie di merci sulle navi da e per la Sardegna sta continuando a creare un grave disagio per i lavoratori e le aziende del settore. A ribadire l’allarme è Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico e primo firmatario di una nuova interrogazione (sottoscritta da tutto il gruppo dem) presentata in queste ore alla Regione.

“La Grimaldi – spiega Deriu – ha comunicato di non poter più trasportare merci come animali, animali morti, carcasse e altre tipologie. Nonostante la compagnia abbia garantito il servizio di imbarco e trasporto durante l’inverno, ha annunciato la sospensione del servizio in vista dell’estate. L’unico traghetto della Grimaldi che potrebbe ospitare tali merci è quello utilizzato per la tratta Genova-Cagliari, con rientro Cagliari-Porto Torres-Genova, che però risulta essere palesemente insostenibile per i lavoratori”.

“Come se non bastasse”. Prosegue il consigliere del PD. “Dall’aprile scorso la compagnia Moby ha eliminato dalla Sardegna tutte le navi dedicate esclusivamente al trasporto di merci. Questo crea un’ulteriore difficoltà per le aziende e i lavoratori del settore, soprattutto nel nord Sardegna”.

Di fronte a questa situazione, i consiglieri del PD si sono rivolti all’assessore dei trasporti chiedendo di adottare azioni concrete per risolvere le problematiche in questione.

“È fondamentale che si prenda atto di questa situazione insostenibile che sta causando gravi conseguenze per l’economia locale e il settore dei trasporti in Sardegna. I lavoratori e le aziende attendono una risposta tempestiva e soluzioni urgenti che possano garantire la continuità del trasporto di merci vitali per l’isola”. Conclude Roberto Deriu.

