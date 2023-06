Trasporti, Deidda (FDI): “Con Trenitalia e RFI incontro su investimenti e criticità sistema Sardegna”

“Dopo le nomine dell’AD di Trenitalia, Luigi Corradi e di RFI, Giampiero Strisciuglio, ho immediatamente richiesto di incontrarli separatamente per affrontare le criticità legate al trasporto ferroviario sardo; come il sovraffollamento dei treni o il numero ridotto delle corse, segnalatemi dai cittadini e dagli amministratori; ma anche vissute e denunciate in prima persona nella scorsa legislatura”,

dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

“Sono rimasto molto contento del proficuo e costruttivo scambio avvenuto presso la Commissione Trasporti.

L’AD Corradi e l’AD Strisciuglio hanno garantito la massima collaborazione ed elencato gli investimenti fatti e quelli preventivati nel prossimo futuro, grazie anche all’apporto della Regione Sardegna. Una collaborazione che mi auguro continui nel tempo. Per l’Isola ho ribadito la necessità di riservare particolare attenzione alle tratte Cagliari-Sassari e alla linea di Carbonia – Decimomannu.

Entro il 2023 si potrà contare su una flotta di 22 nuovi treni (10 swing e 12 blues), con aumento dell’offerta nei weekend e festivi. Sarà anche potenziata l’intermodalità con alcuni collegamenti bus tra la Gallura e l’aeroporto di Olbia. Procede spedito, inoltre, il progetto di ammodernamento ed elettrificazione dell’infrastruttura gestita da RFI.

Per quanto riguarda il capitolo Nuoro non si può programmare alcun intervento fino a quando la Regione Sardegna non deciderà se cedere o delegare la Nuoro-Macomer, gestita da ARST, a RFI”, conclude Deidda

