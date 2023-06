Trasporti, Deidda (FdI): “Bene elettrificazione tratta Cagliari-Oristano, un altro impegno mantenuto per rinnovo ferrovie Sardegna”

“Accolgo con molto piacere la notizia dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione dei lavori di elettrificazione della linea Cagliari – Oristano.

Un altro importante passo per il rinnovo delle ferrovie in Sardegna:

che comporterà benefici a livello ambientale, con l’eliminazione dei mezzi diesel sulla tratta interessata, e vantaggi per i cittadini per la qualità del servizio.

Grazie a RFI, alla Regione Sardegna e agli amministratori locali per l’impegno profuso”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati

E il precedente incontro con Trenitalia e RFI su investimenti e criticità sistema Sardegna”

Dopo le nomine dell’AD di Trenitalia, – Luigi Corradi e di RFI, Giampiero Strisciuglio, –

Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, ha immediatamente richiesto di incontrarli separatamente per affrontare le criticità legate al trasporto ferroviario sardo; come il sovraffollamento dei treni o il numero ridotto delle corse, criticità segnalate dai cittadini e dagli amministratori; ma anche vissute e denunciate in prima persona nella scorsa legislatura.

