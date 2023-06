Torre Grande – Il TAR respinge il ricorso del Comitato dei pini. Accolte le motivazioni del Comune.

Respinto dal TAR il ricorso per la riqualificazione del lungomare di Torre Grande.

IL TAR Sardegna ha respinto definitivamente il ricorso presentato dal Comitato “Lungomare con i pini”. Non si attuerà il progetto da 5,7 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare di Torre Grande.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale Marco Buricelli (Presidente), Tito Aru (Consigliere) e Oscar Marongiu (Estensore) non hanno ritenuto fondate le motivazioni del ricorso. Hanno infatti dato ragione alle scelte del Comune di Oristano, della Regione Sardegna e dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e della Provincia di Oristano. Questi ultimi non si sono costituiti in giudizio.

Il Comitato Lungomare con i Pini era rappresentato dagli avvocati Andrea Pubusa e Paolo Pubusa. Il Comune di Oristano, invece, dall’avvocato dell’ente Gianna Caccavale mentre la Regione dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola.

La contestazione

Il Comitato contestava i lavori per l’abbattimento e la sostituzione di alberi, prevalentemente della specie Pinus pinea. Il TAR ha invece giudicato infondato il ricorso considerando che la Regione ha correttamente seguito la procedura di autorizzazione paesaggistica. Il Comune avrebbe infatti adeguatamente bilanciato le esigenze di tutela paesaggistica con quelle della pubblica incolumità, legate ai possibili danneggiamenti causati dai pini.

Per i giudici del TAR “appaiono dunque del tutto evidenti le ragioni che rendono necessaria la sostituzione delle piante”. Inoltre “è evidente, in particolare, che la tutela del bene paesaggistico è stata bilanciata. Nella fattispecie, con il preminente interesse della incolumità pubblica, tenuto conto del fatto che già in varie occasioni alcuni alberi erano caduti all’improvviso generando situazioni di rischio e pericolo”.

Il Comitato è stato condannato al pagamento di 3 mila euro di spese giudizio, divise in parti uguali fra il Comune e la Regione.

L’Assessore ai lavori pubblici Simone Prevete ha già convocato i progettisti e l’impresa appaltatrice per programmare l’immediato avvio dei lavori.

