Torna NOTTETEMPO31. La rassegna di cinema all’aperto curata da Spazio2001, che da giugno a settembre illumina le serate cagliaritane offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata.

Giovedì 22 giugno alle 21.30 si accende lo schermo della storica arena di Nottetempo, giunta quest’anno alla trentunesima edizione.

NOTTETEMPO31 aderisce a Cinema Revolution. L’iniziativa promossa e finanziata dal Ministero della Cultura, grazie alla quale gli spettatori potranno vedere titoli italiani ed europei al prezzo incredibile di € 3,50.

La programmazione va dal 22 giugno al 10 settembre. Prevede anche un ricco cartellone di incontri con gli autori, anteprime, prime visioni ed eventi speciali. La manifestazione riparte con lo spirito che da sempre la anima e con l’intento di intrattenere e stupire ancora di più il suo folto pubblico di appassionati, che potranno seguire le proiezioni, come negli anni scorsi, nella suggestiva corte della Manifattura Tabacchi situata nel cuore di Cagliari.

Nottetempo 31 proseguirà nei mesi di luglio, agosto e settembre. Ogni film sarà dato per due sere consecutive e non mancheranno gli appuntamenti con ospiti esclusivi ad accompagnare le visioni, che saranno annunciati strada facendo.

Per Spazio 2001, che non ha mai perso il filo diretto con chi ama l’esperienza della visione condivisa, questa rassegna vuole essere anche un’occasione per ritornare alla centralità della sala cinematografica, dell’arena cinema intesa come casa del cittadino. Un luogo dove non solo ci si può divertire ma anche apprendere nuove cose e scoprire altri punti di vista.

I film in cartellone sono stati selezionati fra quelli più interessanti della stagione appena trascorsa. Spaziando fra il cinema nazionale e quello di altri paesi, per permettere di ritrovare i film che più si sono amati e dare la possibilità, a chi li ha persi, di vedere pellicole che durante l’anno non avevano trovato il meritato spazio. Questa selezione di film, che privilegia la qualità degli autori ma sempre con un occhio attento ai gusti del pubblico, diventa così anche una risposta forte a politiche culturali nazionali miopi e alla preoccupante deriva commerciale imperanti negli ultimi anni. Seguirà il programma completo con l’indicazione di eventi e di ospiti, al momento in attesa di definizione.

INFORMAZIONI GENERALI NOTTETEMPO 31

SA MANIFATTURA – viale Regina Margherita, 33

+39 3911375730 – spaziodissea@gmail.com – www.cinemaodissea.it

