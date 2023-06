Torna “Cesenatico in danza”, la vacanza sulle punte

Sole, mare e… danza. E’ la proposta della Dance Dream di Cesenatico che – per offrire ai giovani l’opportunità di vivere la propria passione anche in un periodo dell’anno in cui le accademie sono tradizionalmente chiuse – propone “Cesenatico estate in Danza”, il progetto creato in collaborazione con la scuola di Alessandria di Silvia Ferraris in programma a Cesenatico dal 3 al 7 luglio. Una vacanza di studio e mare, ricca di emozioni, per chi vive con passione il mondo della danza in tutte le sue infinite espressioni.

Dedicato alla fascia dei bimbi a partire dai 10 anni sino ai ragazzi delle superiori, lo stage di danza estivo. Prevede anche una gita a Mirabilandia. Sarà una vera e propria “full immersion” nelle varie discipline: danza jazz e contemporanea, Floor Work, acrobatica, Fosse’s Style, MJ Style e tecnica Horton.

Prestigioso l’elenco degli insegnanti che si alterneranno nella sede di piazza Ugo Bassi: Ilaria Esposito (Floor Work, acrobatica), Stefano Bontempi (Fosse’s Style), Sara Buratti (contemporaneo) e Silvia Ferraris (Tecnica Horton, Michael Jackson Style). Novità di quest’anno l’allestimento di uno spettacolo inedito con Stefano Bontempi e Silvia Ferraris.

L’iniziativa è aperta agli allievi già iscritti, ma anche agli esterni e a tutti coloro che, muniti di certificato medico in regola. Vogliono provare una nuova esperienza con i big della danza (Info 347 918 2244).

